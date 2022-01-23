Хаві не збирається змінювати своє ставлення до нападника Барселони Усмана Дембеле.

Француз не потрапив до заявки команди на матч чемпіонату Іспанії проти Алавеса.

"Він знає, як це працює", – Хаві поділився найближчими перспективами Дембеле

Раніше Хаві не включив Дембеле у склад на кубковий поєдинок проти Атлетіка. Вінгера показово ігнорують за відмову від нового контракту. Усман встиг написати емоційну публікацію в соцмережах, однак позицію Хаві вона не змінила.

Додамо, що у поточній кампанії Дембеле провів 11 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Борусії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.

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