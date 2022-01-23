Хаві знову залишив Дембеле поза заявкою Барселони – плач у соцмережах нікого не розчулив
Хаві не збирається змінювати своє ставлення до нападника Барселони Усмана Дембеле.
Француз не потрапив до заявки команди на матч чемпіонату Іспанії проти Алавеса.
"Він знає, як це працює", – Хаві поділився найближчими перспективами Дембеле
Раніше Хаві не включив Дембеле у склад на кубковий поєдинок проти Атлетіка. Вінгера показово ігнорують за відмову від нового контракту. Усман встиг написати емоційну публікацію в соцмережах, однак позицію Хаві вона не змінила.
Додамо, що у поточній кампанії Дембеле провів 11 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Борусії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.
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