Чемпіон світу вже має попередню угоду з Ювентусом, стверджує Diario Sport.

"Грошей на наш контракт немає, але хочуть підписати Холанда": оточення Дембеле "злило" трансферну бомбу Барселони

Барселона була шокована вимогами Дембеле щодо нового контракту, але інші європейські гранди зацікавлені у підписанні 24-річного вінгера вільним агентом. Француз охоче вислухає альтернативні пропозиції, зокрема від ПСЖ. Дембеле також пов'язували з МЮ і Арсеналом, а от багатий Ньюкасл навряд зможе заманити Усмана навіть шаленою зарплатнею – перспективи "сорок" виглядають надто туманними.

Додамо, що у поточній кампанії вінгер провів 8 матчів та відзначився 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Борусії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.

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