Вингер Барселоны Усман Дембеле не будет иметь никаких проблем с поиском нового места работы.

Чемпион мира уже имеет предварительное соглашение с Ювентусом, утверждает Diario Sport.

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Барселона была шокирована требованиями Дембеле по новому контракту, но другие европейские гранды заинтересованы в подписании 24-летнего вингера свободным агентом. Француз охотно выслушает альтернативные предложения, в частности от ПСЖ. Дембеле также связывали с МЮ и Арсеналом, а вот богатый Ньюкасл вряд ли сможет привлечь Усмана даже бешеной зарплатой – перспективы "сорок" выглядят слишком туманными.

Добавим, что в текущей кампании вингер провел 8 матчей и отличился 2 ассистами. В свое время трансфер звезды Боруссии Д обошелся Барселоне в 135 млн евро.

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