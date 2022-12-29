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Барселона узгодила контракт із капітаном Челсі

Представники Дембеле "відзначилися" неабиякою жадібністю. Вони хотіли 40 млн євро "брудної" зарплати і 20 млн за підписання нового контракту. Барселона на такі умови не погодилась, тому вінгер після завершення сезону отримає статус вільного агента.

Додамо, що у поточній кампанії Дембеле провів 8 матчів та відзначився 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Борусії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.

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