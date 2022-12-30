Оточення француза випадково "злило" наміри президента каталонського клубу Жоана Лапорти, повідомляє журналіст Cadena SER Санті Овалле.

Роналду хоче перейти в Барселону і зніматиме будинок Мессі – жорстокий розіграш каталонської преси

Дембеле та його агентів обурило те, що Барселона була "жадібною" під час обговорення нової угоди. "Грошей на наш контракт немає, але хочуть підписати Холанда", – приблизно так оточення чемпіона світу бачить ситуацію. Лапорта мріє сформувати на Камп Ноу нове супетріо – Фаті, Холанд і Ферран Торрес. Це було б гідною відповіддю Реалу, який влітку до Вінісіуса і Бензема збирається додати Мбаппе.

Додамо, що у контракті Холанда з Борусією Д є "літня" клаусула за 75 млн євро. Втім, потенційним покупцям норвежця доведеться щедро винагородити агента Міно Райолу і батька, який має великий вплив на 21-річного бомбардира.

Між Реалом та ПСЖ назріває війна: Мбаппе та ще два фактори, що її провокують