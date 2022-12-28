Між мадридським Реалом та паризьким ПСЖ досить напружені відносини. Є кілька факторів, які на це серйозно впливають.

Кіліан Мбаппе – одна із найбільш обговорюваних зірок останнім часом. Вже з 1 січня 23-річний француз матиме змогу підписувати попередній контракт з будь-яким іншим клубом, адже його угода з ПСЖ завершить дію влітку. Все йде до того, що нападник ПСЖ одягне футболку Королівського клубу наприкінці сезону.

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Парижани ж лютують, що Кіліан тривалий час не дає їм жодної надії на продовження співпраці. У французькому гранді вважають, що Мадрид зіграв "брудно" щодо їхньої зірки, але в столиці Іспанії дотримуються режиму обережності: жодних різких рухів у бік ПСЖ до матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, стверджує Marca.

Так, іспанський та французький гранди – візаві в найпрестижнішому євротурнірі, що додає ще більшого градуса протистоянню. Звело їх повторне жеребкування. Під час першого Реалу випала Бенфіка, а ПСЖ – Манчестер Юнайтед, але через технічні проблеми жереб кинули вдруге. До першого поєдинку команди мають близько 50 днів, за які все може змінитись.

Зараз же у "вершкових" немає травм, залишилось лише остаточно "прогнати" коронавірус. Все виглядає так, що команда Карло Анчелотті підходитиме до матчу в оптимальних кондиціях, попри насичений календар. Підопічні Маурісіо Почеттіно не мають великих проблем на внутрішній арені, а на початку року вони планують навіть поїхати у невелике зимове турне в Катар – країну, звідки команда отримує фінансування.

Провокує неоголошену війну й суперництво Європейської Суперліги й УЄФА. Мадрид був головним натхненником нового турніру, який провалився. Зараз Флорентіно Перес обдумує новий формат змагання, щоб боротись з правилами Союзу європейських асоціацій. Водночас Нассер Аль-Хелаїфі перебуває на боці Александера Чеферіна. Президент ПСЖ нещодавно очолив ЄКА (організацію, що презентує інтереси футбольних клубів на європейському рівні). Тому Флорентіно підозрює, що парижани скористались впливом на УЄФА, щоб підштовхнути Чеферіна до ухвалення санкцій проти "вершкових" і їхнього проєкту.

Відтак, все вирішиться на футбольному полі – 15 лютого й 9 березня 2022 року. Протистояння Реала та ПСЖ буде для обох грандів важливим, перш за все, з іміджевої точки зору.

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