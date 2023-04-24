"Під час матчу один з керівників львівської команди грубо "наїхав" на представника іншої сторони... З переходом на особистості. За те, що "рухівцю" не сподобався бліц-аналіз одного з епізодів матчу (вже за рахунку 3:2), зроблений представником СК Дніпро-1.

Фатальне повернення Валефа та черговий гол Довбика у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Рух – 3:2

Важлива деталь – аналіз цей був непублічним. Представник дніпрян просто сказав свою думку сусіду у секторі, а представник Руха вклинився, фактично "підслухавши" чужу розмову, одразу агресуючи з переходом на особистості.

Хто це був з боку СК Дніпро-1 – не скажу, бо це абсолютно неважливо. А хто був від Руха – скажу. Це Ігор Дедишин, генеральний директор клубу", – написав журналіст Ігор Семйон у своєму Telegram-каналі "УПЛ жива".

Нагадаємо, у матчі 7-го туру між цими командами, який, до слова, завершився з таким самим рахунком, у Дедишина виникла бійка зі спортивним директором дніпрян Євгеном Красніковим. Обидвоє згодом отримали покарання від КДК УАФ за свою поведінку.

СК Дніпро-1 врятував перемогу над Рухом й повернувся на другу позицію – дикий ляп Валефа ледь не створив сенсацію