У матчі 22-го туру УПЛ дніпряни у доданий час вирвали перемогу у львів'ян. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 у матчі з Рухом вже в середині першого тайму вів 2:0 і вирішив, що справу зроблено. Іншої думки був суперник, який ще до перерви протягом 5 хвилин зумів забити двічі і відновити статус-кво. До слова, провина у другому голі цілком і повністю лежить на бразильському голкіпері дніпрян Максові Валефу, який повернувся в основу команди Кучера.

Довбик став головною ціллю для чинного чемпіона Туреччини

Все йшло до бойової нічиєї, аж поки на третій доданій до матчу хвилині Когут, який вийшов на заміну, не вирвав перемогу для СК Дніпро-1 і, таким чином, повернув його у боротьбу за золото УПЛ.

СК Дніпро-1 врятував перемогу над Рухом й повернувся на другу позицію – дикий ляп Валефа ледь не створив сенсацію