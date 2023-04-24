"Во время матча один из руководителей львовской команды грубо "наехал" на представителя другой стороны... С переходом на личности. За то, что "руховцу" не понравился блиц-анализ одного из эпизодов матча (уже при счете 3:2), сделанный представителем СК Днепр-1.

Фатальное возвращение Валефа и очередной гол Довбика в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Рух – 3:2

Важная деталь – анализ этот был непубличным. Представитель днепрян просто сказал свое мнение соседу в секторе, а представитель Руха вклинился, фактически "подслушав" чужой разговор, сразу агрессируя с переходом на личности.

Кто это был со стороны СК Днепр-1 – не скажу, потому что это абсолютно неважно. А кто был от Руха – скажу. Это Игорь Дедышин, генеральный директор клуба", – написал журналист Игорь Семйон в своем Telegram-канале "УПЛ жива".

Напомним, в матче 7-го тура между этими командами, который, к слову, завершился с таким же счетом, у Дедышина возникла драка со спортивным директором днепрян Евгением Красниковым. Оба впоследствии получили наказание от КДК УАФ за свое поведение.

СК Днепр-1 спас победу над Рухом и вернулся на вторую позицию – дикий ляп Валефа едва не создал сенсацию