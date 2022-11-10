КДК УАФ розглянув справу про неналежну організацію матчу та бійку між офіційними представниками Руху та СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Так, Красніков та Дедишин отримали заборону на відвідування 5 наступних матчів УПЛ (Євген Красніков – умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2022/2023), а їхні клуби мають заплатити по 250 тисяч гривень за неналежну поведінку функціонерів. До цього ж, Рух має заплатити ще 100 тисяч гривень за неналежну організацію зустрічі.

Нагадаємо, після матчу 7-го туру УПЛ між Рухом та СК Дніпро-1 (2:3) між Дедишиним та Красніковим виникла спочатку словесна перепалка, а згодом і бійка.

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