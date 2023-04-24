СК Дніпро-1 після поразки від Зорі відставав від Шахтаря на 8 залікових балів, та ще й опустився на третю позицію. Втім, у підопічних Олександра Кучера було два матчі в запасі – і перший з них треба було провести з Рухом. Львів'яни йшли у зоні перехідних матчів, не вигравши жодного з останніх п'яти поєдинків і продемонструвавши вкрай слабкий футбол (хоча нещодавно вони відібрали очки у Динамо).

Очікувалось, що настільки вразливого суперника дніпровці винесуть в одні ворота. У перші півгодини так і було – "спортклубівці" тотально контролювали хід зустрічі й забили два голи. Вже на 8-й хвилині Сарапій відкрив рахунок, замкнувши подачу Піхальонка з кутового. Паньків парирував, але Едуард тут же добив.

На 27-й Кітела збив Рубчинського у власному штрафному. Арбітр призначив пенальті, а Довбик впевнено його реалізував – 2:0. Між цими епізодами могли відзначитись Гуцуляк і Адамюк, які пробивали з близької відстані. Олексій при замиканні прострілу не влучив у площину, а удар головою від Володимира витягнув Паньків.

Здавалося що це кінець, однак далі сталося щось неймовірне. На 32-й хвилині дала про себе знати вразлива оборона СК Дніпро-1 – звичайний лонгбол у карний майданчик "спортклубівців" створив шалені проблеми для Сарапія та Сватка. Останній у боротьбі з Рунічем відкинув м'яч назад, на порожню лінію штрафного.

Там був тільки Таллес, який одразу ж вистрілив у ближній кут. Валеф зачепив м'яч, але не врятував – 2:1!

Втім, це була не головна його помилка у зустрічі. Через шість хвилин Мисик з власної половини виніс м'яч кудись у напрямі Климчука, а Валеф вийшов на перехоплення за межі штрафного.

Голкіпер вийшов, а м'яч дотепно перескочив над його головою. Климчук одразу ж додав швидкості й забив у порожні – 2:2! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву. Повернення Валефа в основу вийшло феєричним.

А в другому таймі СК Дніпро-1 зіткнувся з кризою в атаці. За 45 хвилин основного часу підопічні Олександра Кучера не створили жодного цікавого моменту. Пригадати можна хіба що простріл Маттаріти на Адамюка на дальню стійку. Паньків не дотягнувся до м'яча, однак Володимир теж не встиг замкнути!

Плюс, був епізод із бісіклетою Гуцуляка, після якої м'яч зачепив руку Ляха – пенальті за це не дали. Хоча привід був.

У скіріні влучання неочевидне, але на відео рука помітна

Здавалося, що СК Дніпро-1 не врятує перемогу. Помилка Валефа одразу нагадала ляп голкіпера Раду, внаслідок якого Інтер втратив програв чемпіонство рік тому. Тепер втратити шанси на золото могли і підопічні Олександра Кучера.

Втім, доля посміхнулася "спортклубівцям" у компенсований час. Когут, який вийшов на заміну, зачепився за подачу від Піхальонка, відклеївся від захисника й пробив з близької відстані. 3:2! Це був вирішальний гол.

СК Дніпро-1 святкує перемогу й повертається на другу позицію в турнірній таблиці. Зоря тримається у двох очках позаду, Шахтар – у п'яти попереду. У команди Олександра Кучера залишається гра в запасі.

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