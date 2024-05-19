У рамках 38-го туру АПЛ 2023/24 остаточно визначились володарі золотих і срібних медалей. Звіт про матчі Манчестер Сіті й Арсенала читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 38-й тур

Манчестер Сіті – Вест Хем – 3:1

Голи: Фоден, 2, 18, Родрі, 59 – Кудус, 42

Арсенал – Евертон – 2:1

Голи: Томіясу, 43, Хаверц, 89 – Гейє, 40

Манчестер Сіті перед останнім туром випереджав Арсенал на два очки, програючи в один гол за різницею м'ячів. Відповідно, навіть нічия за умов паралельної перемоги "канонірів" залишила б "містян" без чемпіонства. А суперник був не таким вже й простим – на Етіхад приїхав Вест Хем.

Втім, як приїхав, так і поїхав. Вже на 2-й хвилині Фоден відкрив рахунок шикарним ударом з-за меж штрафного, а на 18-й Філ оформив дубль – прийняв передачу від Доку й бахнув у дотик в дальній кут. 2:0.

"Молотобійці" наприкінці першого тайму змогли відіграти один гол. Надію Арсеналу подарував Кудус, який прийняв м'яч після кутового й виконав шикарну бісіклету. 2:1!

От тільки за весь матч лондонці провели лишень три удари по воротах, в той час як "містяни" настріляли 28. Зрештою, на 59-й хвилині Родрі зняв усі питання, пробивши з-за меж карного майданчика. 3:1. Бернарду Сілва записав у свій актив другий асист у зустрічі – можливо, це його останні асисти на Етіхаді.

У паралельному поєдинку Арсенал мучився з Евертоном. Статистична перевага була на боці підопічних Мікеля Артети, вони двічі влучали в каркас, але в цілому "іриски" надійно тримали "канонірів" на дистанції. Вони навіть першими забили на Емірейтс, однак рівно за три хвилини пропустили у відповідь. На жаль для Зінченка, голом відзначився його конкурент – Томіясу.

Із позитиву можна відзначити появу українця на 59-й хвилині. Олександр замінив Габріеля, зігравши вперше за три тури й навіть завдавши крутого удару з дистанції під поперечку (Пікфорд парирував). Ще за 10 хвилин на поле вийшов Тімбер. Останній конкурент остаточно відновився.

На 89-й хвилині Арсенал таки вколотив другий гол у ворота "ірисок", але це вже мало суто символічний факт. Усі говорили, що північні лондонці не витримають складного календаря наприкінці сезону, однак підопічні Мікеля Артети виграли усі матчі. Круто!

"Каноніри" завершили сезон з 89 очками в активі. Манчестер Сіті набрав 91. Дива не сталося. Пеп Гвардіола виграв четвертий поспіль чемпіона Англії!

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