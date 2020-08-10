Дебютный матч Луческу в Динамо: трансферы, вопросы к 4-м игрокам, 2 любимчика и путаница с именами

Бросается в глаза, как 75-летний главный тренер серьезно относится особенно к работе с молодежью. В перерыве матча Динамо – Верес Мистер очень много говорил прежде всего с украинскими футболистами, чего не замечали за прошлыми рулевыми. Много подсказок делает румынский специалист и во время матча. Казалось бы, обычный спарринг, но все очень серьезно. Иногда достаточно строго доставалось нескольким игрокам. "Эй, Тимчик, назад!" – обратился он к своего рода новичка команды, который вернулся из аренды в Заре.

Динамо оформило первый трансфер при Луческу – есть важный нюанс

Спутал наставник имена двух молодых центральных защитников. Назвал Александра Сироту Ильей, как Забарного, но его помощник Эмил Карас вовремя исправил, что тот "Саша". Учит воспитанников клуба не просто отдавать ближнему поперек поля, а играть вперед, подсекать мячи. Одним из двух главных любимчиков в этом спарринге стал капитан Динамо. "Сергей! Браво". Неоднократно видел Сидорчук и большой палец в знак одобрения своих действий.

Еще один интересный момент, который можно назвать уникальным в киевском клубе, заключается в ежедневных теоретических занятиях, которые длятся час. Впоследствии усвоенное интенсивно проверяется уже на практике. Во время игры с Вересом особое внимание Луческу уделял Буяльскому, к которому тоже были определенные вопросы. "Буя, Буя! Это твоя позиция. Виталий, Виталий! Говори!" – моментами в голосе тренера проскакивали достаточно строгие нотки. "Почему так?" – а это уже досталось Дуэлунду. Датчанин забил, но моментами его действия наставник не мог понять.

Кто еще может выиграть от прихода Луческу, то это Цитаишвили, которому также много подсказывают. "Иди, иди, один в один. Да, Гио, Гио". Ассист молодежного чемпиона мира тренеру понравился. Кроме хвалебных слов, были и подсказки – больше смещаться с фланга в центр. Именно так Георгий заработал опасный штрафной.

Луческу хочет усилить Динамо форвардом из Бундеслиги, желание взаимное, – СМИ

Когда вышел Жерсон, Динамо попыталось сыграть в 2 форварда. Еще один игрок, который вернулся из аренды, получал немного передач. "Эй, Родригес", – грозно махал бутылкой Луческу, показывая направление вперед, а потом добавлял на португальском, что "надо быстрее". После матча Суркисы много общались с домнулом Мирчей. Якобы даже уверяли, что трансферы будут. Шутили, что могут купить любого, только не Жуниора Мораеса.

Много разговоров было об отсутствии трансляции контрольного матча, мол, официальная причина – карантин. Однако, судя по обилию агентов (были замечены Вадим Шаблий, Сергей Серебренников и т.д.) и гостей на трибунах без особого соблюдения социальной дистанции и других профилактических мероприятий, это слабое объяснение. Журналистов ограничения действительно коснулись. На базу пустили только съемочную группу канала "2+2", в то же время без доступа остались даже представители приближенных к клубу СМИ. А тем временем уже завтра второй матч межсезонья, но о трансляции спарринга против Десны (начало в 18:00) также ничего не слышно.

Динамо – Верес: Луческу дебютирует с разгрома, Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна Цыганкова