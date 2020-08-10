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Динамо оформило перший трансфер при Луческу – є важливий нюанс

10:40 - Читать на русском
Динамо оформило перший трансфер при Луческу – є важливий нюанс
Володимир Костевич перейде в Динамо з 2021 року / фото: ФК Лех

Київське Динамо оголосило про ухвалення попереднього контракту із захисником польського Леха Володимиром Костевичем.

Костевич підписав контракт із Динамо, який набуде чинності з 1 січня 2021 року відповідно до регламенту ФІФА, повідомляє офіційний сайт киян.

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Зазначають, що угода 27-річного гравця оборони з познанським клубом чинна до 31 грудня 2020 року. Термін контракту Костевича з Динамо складає 3 роки.

Нагадаємо, Костевич є вихованцем Карпат, а з 2017 року виступає у складі Леха. У минулому сезоні українець провів 32 поєдинки за польський клуб, записавши до свого активу гол та 6 асистів.

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