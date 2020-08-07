Впевнений дебют Луческу у відеоогляді секретного матчу Динамо – Верес – 3:0

Товариський матч

Динамо – Верес – 3:0

Голи: Дуелунд, 6, Супряга, 16, Де Пена, 52

Динамо розгромило Верес у дебютному матчі Луческу – забивали старі та нові герої

Динамо, як і прогнозувалось, розпочало матч дуже жваво. Вже на 6 хвилині Дуелунд відзначився забитим м'ячем, вдало зігравши на добиванні. Через декілька хвилин Супряга подвоїв перевагу киян, реалізувавши вихід один на один після шикарного пасу зі своєї частини поля.

Верес намагався відігратись, але в команди з Рівного мало що вдавалось попереду. Цим скористались "біло-сині" та вже по перерві забили третій гол. Де Пена ефектним ударом головою поставив жирну крапку в матчі. 3:0 і Луческу дебютує на чолі Динамо з перемоги.