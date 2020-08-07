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Впевнений дебют Луческу у відеоогляді секретного матчу Динамо – Верес – 3:0

20:28 - Читать на русском
Впевнений дебют Луческу у відеоогляді секретного матчу Динамо – Верес – 3:0
Динамо – Верес – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо здолало Верес у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариські матчі
Динамо
3
3 : 0
0
Верес
18:00 07:08:2020
завершено
 

Товариський матч

Динамо – Верес – 3:0

Голи: Дуелунд, 6, Супряга, 16, Де Пена, 52

Динамо розгромило Верес у дебютному матчі Луческу – забивали старі та нові герої

Динамо, як і прогнозувалось, розпочало матч дуже жваво. Вже на 6 хвилині Дуелунд відзначився забитим м'ячем, вдало зігравши на добиванні. Через декілька хвилин Супряга подвоїв перевагу киян, реалізувавши вихід один на один після шикарного пасу зі своєї частини поля.

Верес намагався відігратись, але в команди з Рівного мало що вдавалось попереду. Цим скористались "біло-сині" та вже по перерві забили третій гол. Де Пена ефектним ударом головою поставив жирну крапку в матчі. 3:0 і Луческу дебютує на чолі Динамо з перемоги.

blog_ava
Динамо визначилося зі спаринг-партнером на другий матч під керівництвом Луческу
11:15
6539
Теги
Відеоновини Динамо Динамо Товариські матчі Верес Верес Динамо - Верес
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