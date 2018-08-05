Роналду вже встановив фантастичний рекорд в Ювентусі – сам клуб не сподівався такого

Кріштіану Роналду ще не зіграв за Ювентус жодного матчу, але вже б'є нереальні для туринського клубу рекорди. "Стара Синьйора" була не зовсім готовою до такого.

Усі футболки 33-річного португальця, які клуб планував продати за сезон, викуплені ще до його початку. Роналдуманія в Італії набула шаленого розмаху. Ви тільки вдумайтесь у ці галактичні цифри: за 2017-й рік Ювентус продав 41 тисячу футболок УСІХ своїх гравців. За менш ніж місяць після трансферу Роналду лише його оригінальних футболок продано 55 тисяч. У продажу залишились лише нечисленні екземпляри найбільших розмірів XXL, а також дитячих.

Сам Юве не планував таких колосальних продажів ще й за якихось 3 тижні, тому й замовив відповідну кількість футболок з прицілом на невеликий (10-15%) приріст. Відтак тепер клуб змушений дозамовляти амуніцію, а нове постачання має надійти вже у вересні та жовтні.

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Чистий дохід "Старої Синьйори" станом на сьогодні становить 6,5 млн євро. При збереженні нинішніх показників на кінець року чемпіони Італії вийдуть з плюсом у 55-65 мільйонів євро лише на продажах футболок. Годі й казати, що чогось подібного в історії Кальчо до Кріштіану і близько не було.

Цікаво, що "автентична" футболка КР7 на офіційному сайті Юве коштує немалих грошей: 135,7 євро, або приблизно 4300 гривень. "Базова" модель трошки дешевша: 97,45 євро.

Вивіска Sold out супроводжує також дебютні матчі Роналду в Італії: проти Віллар Пероса у товарняку 12 серпня, а також у Вероні в 1-му турі чемпіонату Італії 19 серпня. На Бентегоді не бачили такого ажіотажу з квитками з часів Дієго Марадони в Наполі, а минуло понад 30 років!

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Ювентус може анітрохи не турбуватись, чи відіб'є він витрачені на Крішті кошти. За прогнозами, доходи від мерчендайзингу зростуть приблизно в 10 разів за перший же рік. Не кажучи вже про ефект Роналду на ринках Азії і Північної Америки – цей видатний бомбардир, який ставить рекорди на полі та за його межами без надзусиль, є найбільш бажаним "продуктом" не лише в усій Італії.