Календар Серії А на сезон 2018/19 – Роналду дебютує у Вероні

В Італії відбулося жеребкування календаря Серії А на сезон 2018/19.

Туринський Ювентус розпочне захист титулу в гостях. Команда Макса Аллегрі в 1-му турі чемпіонату Італії зіграє проти Верони. Таким чином зірковий новачок "Старої Синьйори" Кріштіану Роналду зможе дебютувати в Серії А на Стадіо Марк Антоніо Бентегоді.

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Вже в дебютному турі фани італійського футболу матимуть можливість насолоджуватись хітом Лаціо – Наполі. Оновлений Мілан прийматиме Дженоа, Інтер зіграє на виїзді проти Сассуоло, а Рома завітає в гості до Торіно.

Матчі першого туру Серії А заплановані на 19-20 серпня.

Додамо, що в 2-му турі Кальчо Ювентус на власній арені поміряється силами з Лаціо, а центральна гра відбудеться на Сан-Паоло, де Наполі прийматиме Мілан.

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