Роналду забив у дебютному матчі за Ювентус

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вже починає відпрацьовувати гроші, які за нього заплатили керівники "б'янконері".
Португалець відзначився дебютним голом за Ювентус у товариському матчі проти дублюючого складу команди, який в ці хвилини грають у містечку Віллар-Пероза. Це традиційний матч перед початком сезону, який проводиться щорічно с 1955 року.
Роналду дебютував у складі Ювентуса
На 8-й хвилині зустрічі, після чудової передачі від партнера, Роналду вийшов на побачення з голкіпером та впевнено реалізував свій момент.
Зараз у матчі розпочався другий тайм. Основний склад Ювентус громить Ювентус Б з рахунком 4:0.
Нагадаємо, в липні цього року Роналду підписав контракт з туринським Ювентусом до 2022 року.
Роналду: З дитинства мріяв зіграти за Ювентус