Роналду забив у дебютному матчі за Ювентус

Роналду забиває дебютний гол у першому ж матчі за "б'янконері" / Twitter Юве

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вже починає відпрацьовувати гроші, які за нього заплатили керівники "б'янконері".

Португалець відзначився дебютним голом за Ювентус у товариському матчі проти дублюючого складу команди, який в ці хвилини грають у містечку Віллар-Пероза. Це традиційний матч перед початком сезону, який проводиться щорічно с 1955 року.

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На 8-й хвилині зустрічі, після чудової передачі від партнера, Роналду вийшов на побачення з голкіпером та впевнено реалізував свій момент.

Зараз у матчі розпочався другий тайм. Основний склад Ювентус громить Ювентус Б з рахунком 4:0.

Нагадаємо, в липні цього року Роналду підписав контракт з туринським Ювентусом до 2022 року.

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