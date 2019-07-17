Де Россі близький до переходу в Бока Хуніорс, – Ді Марціо

Колишній півзахисник Роми та збірної Італії Даніеле Де Россі незабаром може стати гравцем аргентинського Бока Хуніорс.

Ветеран фактично погодився на пропозицію "генуезців", повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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За його даними, Де Россі домовився з представниками аргентинського гранда про деталі контракту. Італієць поставить підпис під угодою на 8 місяців (до березня 2020-го) й заробить за океаном 500 тисяч євро. Остаточне рішення щодо свого майбутнього хавбек повинен прийняти до кінця тижня.

Раніше повідомлялося, що Де Россі вирішив завершити кар'єру через відданість Ромі. У складі "вовків" він провів 18 сезонів і завершив виступи за столичний клуб у травні.

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