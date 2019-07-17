toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Де Россі близький до переходу в Бока Хуніорс, – Ді Марціо

00:35 77 Читать на русском
Де Россі близький до переходу в Бока Хуніорс, – Ді Марціо
Даніеле Де Россі / LaPresse

Колишній півзахисник Роми та збірної Італії Даніеле Де Россі незабаром може стати гравцем аргентинського Бока Хуніорс.

Ветеран фактично погодився на пропозицію "генуезців", повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Рома готова запропонувати Ігуаїну капітанську пов'язку, щоб переконати аргентинця перебратися в команду Фонсеки

За його даними, Де Россі домовився з представниками аргентинського гранда про деталі контракту. Італієць поставить підпис під угодою на 8 місяців (до березня 2020-го) й заробить за океаном 500 тисяч євро. Остаточне рішення щодо свого майбутнього хавбек повинен прийняти до кінця тижня.

Раніше повідомлялося, що Де Россі вирішив завершити кар'єру через відданість Ромі. У складі "вовків" він провів 18 сезонів і завершив виступи за столичний клуб у травні.

Де Россі зворушливо попрощався з Ромою – брутальний Гладіатор провів у команді всю кар'єру

blog_ava
ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони щодо Неймара – 40 мільйонів євро та два зіркові гравці
16 липня
6155
Теги
Світ Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Джанлука Ді Марціо Бока Хуніорс Бока Хуніорс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Маліновський офіційно перейшов у Аталанту
    Італія — 16 лип6747 Маліновський офіційно перейшов у Аталанту
2
год
:
44
хв
Фіорентина
04:00
Чівас Гвадалахара
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук