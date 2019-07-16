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Рома готова запропонувати Ігуаїну капітанську пов'язку, щоб переконати аргентинця перебратися в команду Фонсеки

13:25 242 Читать на русском
Рома готова запропонувати Ігуаїну капітанську пов'язку, щоб переконати аргентинця перебратися в команду Фонсеки
Гонсало Ігуаїн / фото із соцмереж

Рома продовжує спроби придбати у Ювентуса нападника Гонсало Ігуаїна.

Римляни готові заради того, щоб угода відбулася, запропонувати аргентинцеві капітанську пов'язку, повідомляє Corriere dello Sport. За інформацією видання, це може сильно не сподобатися фанатам Роми.

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Раніше сам Ігуаїн заявив, що не хоче переходити в інші італійські команди і розглядає пропозиції тільки з інших країн.

За останні кілька десятиліть капітанська пов'язка "вовків" діставалася лише вихованцям Роми – Джузеппе Джанніні, Франческо Тотті, Даніеле Де Россі і Алессандро Флоренці.

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У сезоні-2018/19 Ігуаїн виступав на правах оренди спочатку за Мілан, а потім за Челсі. У складі "россонері" нападник записав до свого активу 6 голів і 1 результативну передачу в 15 матчах Серії А. За лондонців 31-річний футболіст забив 5 м'ячів в 14 зустрічах англійської Прем'єр-ліги.

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Теги
Трансфери Італія Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Ювентус Ювентус Рома Рома
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