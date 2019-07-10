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Де Россі вирішив завершити кар'єру, – Sky Italia

18:08 505 Читать на русском
Де Россі вирішив завершити кар'єру, – Sky Italia
Даніеле Де Россі / LaPresse

Колишній півзахисник італійської Роми Даніеле Де Россі прийняв рішення повісити бутси на цвях.

Ікона "вовків" вирішив завершити професіональну кар'єру, повідомляє Sky Italia.

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Де Россі провів останній матч у футболці Роми в травні, але запевняв, що хоче продовжити виступи на серйозному рівні. У літнє трансферне вікно його сватали до Фіорентини, Мілана та Бока Хуніорс. Та, вочевидь, півзахисник змінив свою думку.

За інформацією видання, Даніеле Де Россі повісить бутси на гвіздок і перейде на адміністративну роботу в Ромі. До такого рішення італійця підштовхнула відданість клубу, в якому він провів 18 сезонів.

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Італія Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Рома Рома
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