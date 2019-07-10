Де Россі вирішив завершити кар'єру, – Sky Italia

Колишній півзахисник італійської Роми Даніеле Де Россі прийняв рішення повісити бутси на цвях.

Ікона "вовків" вирішив завершити професіональну кар'єру, повідомляє Sky Italia.

Рома замінить Ель-Шаараві талантом з Бундесліги

Де Россі провів останній матч у футболці Роми в травні, але запевняв, що хоче продовжити виступи на серйозному рівні. У літнє трансферне вікно його сватали до Фіорентини, Мілана та Бока Хуніорс. Та, вочевидь, півзахисник змінив свою думку.

За інформацією видання, Даніеле Де Россі повісить бутси на гвіздок і перейде на адміністративну роботу в Ромі. До такого рішення італійця підштовхнула відданість клубу, в якому він провів 18 сезонів.

Де Россі зворушливо попрощався з Ромою – брутальний Гладіатор провів у команді всю кар'єру