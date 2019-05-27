Де Россі зворушливо попрощався з Ромою – брутальний Гладіатор провів у команді всю кар'єру

Матч проти Парми в рамках 38 туру Серії А 2018/19 став останнім для Даніеле Де Россі у футболці Роми. 35-річний хавбек покидає команду, кольори якої захищав з 2001 року.

Даніеле Де Россі покидає Рому, якій віддав усю професіональну кар'єру. Останнім матчем чемпіона-світу-2006 став поєдинок заключного туру Серії А проти Парми. 35-річний півзахисник був замінений на 72-й хвилині та отримав справжні овації Стадіо Олімпіко, на трибунах якого був аншлаг.

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По завершенні поєдинку для капітана влаштували церемонію прощання, під час якої сльози не стримали як сам герой вечора, так і гравці, тренери та тіфозі Роми. Особливо зворушливим виглядав епізод прощання Де Россі з іншими знаковими фігурами для Роми – Франческо Тотті, Бруно Конті та Клаудіо Раньєрі, який, швидше за все, теж покидає клуб.

Де Россі дебютував за першу команду Роми у жовтні 2001 року в матчі проти Андерлехта у Лізі чемпіонів. У Серії А перший матч зіграв у сезоні 2002/03. Всього ж у складі "джалороссі" Даніеле зіграв 616 поєдинків та забив 63 голи. Двічі виграв Кубок Італії, одного разу – Суперкубок. Півфіналіст Ліги чемпіонів 2016/17 (забив один з голів у неймовірному матчі проти Барселони) та чемпіон світу-2006 у складі збірної Італії.

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Епоха Тотті та Де Россі у Ромі закінчилась. Перший завершив кар'єру два роки тому, після чого почав працювати у структурі клубу. Майбутнє Де Россі наразі невідоме – хавбек отримав кілька пропозицій від інших клубів, але поки що не визначився, чи продовжувати кар'єру.

Dall'uscita dal tunnel al saluto alla Sud ️



I migliori momenti del giro di campo di Daniele De Rossi



#DDR16 #ASRoma pic.twitter.com/FexNaVShbX — AS Roma (@OfficialASRoma) 26 травня 2019 р.

Даніеле можна назвати унікальним футболістом. Він запам'ятався як ганебними симуляціями, брутальними підкатами та образами суперників, так і справжнім вожаком. Чи багато ви знаєте гравців, які віддали медаль переможця чемпіонату світу, поклавши її у труну товариша? Або тих, які відмовились виходити на заміну у вирішальному матчі збірної, мотивуючи це наявністю потрібніших виконавців? А після поразки у цьому матчі та невиходу Італії на ЧС-2018 Де Россі знайшов у собі мужність зайти в автобус команди Швеції та вибачитись за поведінку вболівальників.

Таких футболістів стає все менше і менше. Унікальний гравець та людина, якої бракуватиме Ромі. Ця команда вже ніколи не буде такою, як раніше.

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