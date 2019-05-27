Де Россі зворушливо попрощався з Ромою – брутальний Гладіатор провів у команді всю кар'єру

Матч проти Парми в рамках 38 туру Серії А 2018/19 став останнім для Даніеле Де Россі у футболці Роми. 35-річний хавбек покидає команду, кольори якої захищав з 2001 року.
Даніеле Де Россі покидає Рому, якій віддав усю професіональну кар'єру. Останнім матчем чемпіона-світу-2006 став поєдинок заключного туру Серії А проти Парми. 35-річний півзахисник був замінений на 72-й хвилині та отримав справжні овації Стадіо Олімпіко, на трибунах якого був аншлаг.
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По завершенні поєдинку для капітана влаштували церемонію прощання, під час якої сльози не стримали як сам герой вечора, так і гравці, тренери та тіфозі Роми. Особливо зворушливим виглядав епізод прощання Де Россі з іншими знаковими фігурами для Роми – Франческо Тотті, Бруно Конті та Клаудіо Раньєрі, який, швидше за все, теж покидає клуб.
Де Россі дебютував за першу команду Роми у жовтні 2001 року в матчі проти Андерлехта у Лізі чемпіонів. У Серії А перший матч зіграв у сезоні 2002/03. Всього ж у складі "джалороссі" Даніеле зіграв 616 поєдинків та забив 63 голи. Двічі виграв Кубок Італії, одного разу – Суперкубок. Півфіналіст Ліги чемпіонів 2016/17 (забив один з голів у неймовірному матчі проти Барселони) та чемпіон світу-2006 у складі збірної Італії.
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Епоха Тотті та Де Россі у Ромі закінчилась. Перший завершив кар'єру два роки тому, після чого почав працювати у структурі клубу. Майбутнє Де Россі наразі невідоме – хавбек отримав кілька пропозицій від інших клубів, але поки що не визначився, чи продовжувати кар'єру.
Даніеле можна назвати унікальним футболістом. Він запам'ятався як ганебними симуляціями, брутальними підкатами та образами суперників, так і справжнім вожаком. Чи багато ви знаєте гравців, які віддали медаль переможця чемпіонату світу, поклавши її у труну товариша? Або тих, які відмовились виходити на заміну у вирішальному матчі збірної, мотивуючи це наявністю потрібніших виконавців? А після поразки у цьому матчі та невиходу Італії на ЧС-2018 Де Россі знайшов у собі мужність зайти в автобус команди Швеції та вибачитись за поведінку вболівальників.
Таких футболістів стає все менше і менше. Унікальний гравець та людина, якої бракуватиме Ромі. Ця команда вже ніколи не буде такою, як раніше.
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