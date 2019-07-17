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Де Росси близок к переходу в Бока Хуниорс, – Ди Марцио

00:35 4 Читати українською
Де Росси близок к переходу в Бока Хуниорс, – Ди Марцио
Даниэле Де Росси / LaPresse

Бывший полузащитник Ромы и сборной Италии Даниэле Де Росси в скором времени может стать игроком аргентинского Бока Хуниорс.

Ветеран фактически согласился на предложение "генуэзцев", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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По его данным, Де Росси договорился с представителями аргентинского гранда о деталях контракта. Итальянец поставит подпись под соглашением на 8 месяцев (до марта 2020 года) и заработает за океаном 500 тысяч евро. Окончательное решение относительно своего будущего хавбек должен принять до конца недели.

Ранее сообщалось, что Де Росси решил завершить карьеру из-за преданности Роме. В составе "волков" он провел 18 сезонов и завершил выступления за столичный клуб в мае.

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