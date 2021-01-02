Повний контроль манкуніанців над грою обернувся голом у роздягальню. На 40-й хвилині гольова атака зародилася біля воріт Юнайтед: Де Хеа виніс вперед, Погба обіграв опонента в центрі поля й відкинув на Рашфорда, а той кинув у фланговий прорив Ван-Біссаку – оборонець протягнув м'яч до лінії й навісив точно на голову Антоні Марсьяля – 1:0!

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Та просто здаватися Вілла не збиралася. На 58-й швидко розіграний штрафний призвів до прострілу Гріліша в карну зону, де вільний Бертран Траоре в два дотики завершив зусилля партнерів. Довго радіти бірмінгемцям, однак, не вдалося. Уже за три хвилини арбітр призначив одинадцятиметровий за фол проти Погба, а Бруну Фернандеш у новому стилі пенальті реалізував.

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