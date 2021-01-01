Чемпіонат Англії 2020/21, 17-й тур

Евертон – Вест Хем – 0:1

Гол: Соучек, 86

Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – початок о 22:00

Евертон у рідних стінах приймав середняка турнірної таблиці Вест Хем. Перший небезпечний момент у матчі відбувся аж під завісу першого тайму. Бернард отримав передачу поблизу штрафного майданчика, вийшов на ударну позицію і вистрілив у лівий кут воріт – голкіперу у стрибку вдалось парирувати його удар. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась – "іриски" більше володіли м'ячем, проте атакували без загострень, а "молотки" грали від захисту та активізувались лише на контратаках.

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У середині тайму Девід Мойєс вирішив кинути у бій свіжі сили – на полі з'явились Ярмоленко та Лансіні. Після цього гості нарешті почали виходити з оборони, але наблизитись на небезпечну відстань до воріт суперника ніяк не вдавалось. Вже на останніх хвилинах основного часу Крессвелл прострілив на дальню стійку, де на добиванні своєчасно опинився Соучек, який спрямував м'яч у сітку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "молотків" – 0:1.

Після цієї поразки Евертон із 29-ма очками залишився на четвертій сходинці турнірної таблиці, натомість Вест Хем із 26-ма пунктами закріпився на десятому місці першості.

До слова, забий м'яч став для Томаша Соучека п'ятим у поточному розіграші АПЛ. На цю мить 25-річний півзахисник є найкращим бомбардиром команди у матчах чемпіонату.

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