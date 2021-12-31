Сьогодні найтитулованішому тренеру в історії "Манчестер Юнайтед" виповнюється 79 років. "Футбол 24" зібрав три десятки найполум'яніших фраз Фергі з різних епох його життя.

Ремінь, яким мене карала вчителька, зберігається в моєму кабінеті. Мої онуки його бояться. Шість ударів цим ременем, і ти перебував у повній агонії. Зазвичай лупцювали за бійки на ігровому майданчику.

Моє походження багато для мене означає. Гован - район Глазго, де живуть трудяги. Немає нічого поганого в тому, щоб народитися в робітничій сім'ї. Навпаки, завдяки цьому з дитинства звикаєш до праці.

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Пропозиція "Арсеналу" була зроблена з умовою, що я дам їм відповідь негайно, але я не міг цього зробити, оскільки їхав зі збірною Шотландії на чемпіонат світу в Мексиці. Тож вони вирішили, що продовжувати переговори - безглуздо. Трохи пізніше, того ж року, я прийняв пропозицію "Манчестер Юнайтед".

Мій найбільший виклик полягає не в тому, щоб вплинути на речі, які відбуваються зараз. Мій найбільший виклик - скинути "Ліверпуль" з їх довбаного насидженого місця! Можете прямо так і надрукувати!

Пам'ятаю, як вперше побачив його (Раяна Гіггза, - "Футбол 24"). Йому було 13, і він просто ширяв над землею як кокер-спаніель за клаптиком сріблястого паперу на вітрі.

Якби Гарі Невілл мав хоча б на дюйм більше зросту, він був би найкращим центральним захисником Англії. При цьому його батько зростом під 190 сантиметрів! Думаю, тут варто перевірити місцевого молочника.

Справжні чемпіони - це ті, хто, програвши один матч, в наступному виходять і доводять, що чогось варті.

Я - диявольськи талановитий. Коли закінчу тренувати, стану художником або ще кимось в цьому плані.

Ніколи не можна думати, що ти - найкращий у своїй справі. Зарозумілість - не якість, а перешкода на шляху до успіху.

Не думаю, що є футболісти, яких я ціную більше від Роя Кіна, але на "Стадіо Делле Альпі" він накрутив мою думку про нього до неймовірних висот! Та хвилина, коли він отримав жовту картку, і коли стало зрозуміло, що він пропустить фінал, наче подвоїла його сили! Це був найяскравіший приклад самовіддачі, яку я бачив на футбольному полі! Він витоптав кожну травинку на цьому газоні і, напевно, краще б помер від виснаження, ніж дозволив своїй команді програти. Одним своїм виглядом він надихав усіх навколо себе. Я відчував гордість, що причетний до успіху цього хлопця.

Після перемоги в 99-му все встало на свої місця. Я більше нічого не боявся. Те, як ми це зробили, забивши два м'ячі за три останні хвилини матчу, - це втілення моєї футбольної мрії. Краще й бути не може, адже у суперника нема навіть мізерної можливості відігратися. Якщо вам судилося зробити щось велике, то це - ідеальний варіант. У такій пізній момент - просто фантастика!

Ситуація була напруженою - час поскрипіти дупою по стільці, як я це називаю.

Де б ви не були, запам'ятайте, ніхто і ніколи не постукає до вас у двері і не дасть вам грошей просто так. Ви повинні заробити їх.

Я завжди кажу: коли гравець досягає піку форми, йому здається, що він може підкорити Еверест у своїх домашніх тапочках.

Серед наших уболівальників є люди, які приїхали сюди насолодитися пейзажем і прекрасним смаком своїх чіпсів. Трибуни сьогодні були просто мертві! Все це більше нагадувало похорон.

"Челсі" втрачає очки настільки ж рідко, наскільки коти вистрибують у вікно... Але ви ж знаєте котів, іноді вони можуть більше не повернутися додому.

Це, звичайно, був дивний інцидент (влучання бутсою у Бекхема - "Футбол 24"). Якби я намагався зробити це ще сто чи навіть мільйон разів, то не влучив би в нього знову. Якби я міг влучити, то продовжував би грати у футбол.

Моурінью називав мене босом і великою людиною, коли ми присіли хильнути після нашого першого матчу. Це могло б спрацювати, якби всі ці слова супроводжувалися склянкою доброго вина. Але те, що він приніс, було якоюсь рідиною для зняття фарби.

Венгер у нас інтелігент, так? Володіє п'ятьма мовами. Та в мене є 15-річний хлопець з Кот-д'Івуару, який розмовляє на п'яти мовах!

Коли італієць каже мені, що на тарілці паста, я дивлюся під соусом, щоб переконатися, що це правда. Вони - винахідники димової завіси.

Часом буває, що у вас галасливі сусіди, і ви нічого не можете з цим вдіяти. Вони завжди будуть такими. Тож потрібно просто увімкнути телевізор і зробити звук гучнішим.

У мене є план - мачете. План Б - кулемет. Роналду чекає відмінний прийом.

У Відіча - безкомпромісний характер. У 2009 році він підійшов до мене і сказав, що його можуть викликати. Я запитав, про що йде мова. Він відповів: "Косово. Я хочу піти воювати. Це мій обов'язок". Я подивився йому в очі і зрозумів, що він готовий до цього.

Це був найгірший день і в моїй особистій історії, і в історії клубу (поразка від "Ман Сіті" у 2011-му, - "Футбол 24"). Не пригадую, щоб я програвав з рахунком 6:1, коли був футболістом. Я просто вбитий. Не можу повірити в це.

Можете не турбуватися - ви підете на пенсію раніше, ніж я.

Упродовж свого життя я отримав безліч різних нагород, але вони не змінили мене. Боббі Чарльтон і Метт Басбі завжди слугували прикладом для мене. Вони жодного разу не дозволили успіху запаморочити їм голову. Вони завжди залишалися самими собою, бо були скромні. Це неймовірно важлива якість.

Не думаю, що тренерська робота у збірній Англії - хороший варіант. Вона радше жахлива. Оскільки Англія не вигравала чемпіонат світу з 1966 року, важко працювати там тренером. Це триватиме до тих пір, поки англійці знову не стануть чемпіонами світу.

Рішення про відставку я прийняв на Різдво. Все змінилося, коли померла сестра моєї дружини Кеті. Зараз їй потрібна підтримка. Вважаю, що я повинен проводити більше часу поруч з нею, адже протягом 47 років саме моя дружина була главою сім'ї, вона дбала про трьох наших синів.

Коли я сказав їй, що збираюся завершити кар'єру, вона не стала заперечувати. Я знав, що вона хоче цього. Кеті завжди чекала мене. Навіть коли я приходив о 2-й або 3-й ночі, вона зустрічала мене.

Ймовірно, нас із Венгером таких лише двоє. Думаю, коли-небудь ми разом підемо назустріч світанку.

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