Ветеран гратиме під 8-м номером, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Барселона попрощалася зі спортдиром – на його місце сватають Пуйоля

Барселона опублікувала промо з Алвесом у формі "блаугранас". Бразилець попозував у футболці каталонців. Раніше "вісімку" носила низка культових фігур в історії Барси – Андрес Іньєста, Філліп Коку, Христо Стоїчков і Бернд Шустер. Сам латиноамериканець на Камп Ноу грав під 2-м, 6-м і 22-м номерами.

Нагадаємо, що Барселона офіційно оголосила про повернення Алвеса 12 листопада. Фулбек вже почав тренуватися з "блаугранас", але зможе зіграти за каталонці лише в січні.

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