Трирічний період роботи в іспанській Барселони завершився для Рамона Планеса. Він пішов із посади спортивного директора каталонців.

54-річний функціонер домовився про завершення співпраці, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Планес мав ще два роки за контрактом із Барсою, але вирішив покинути Камп Ноу. Таке рішення досвідченого фахівця спричинене призначенням Хаві Ернандеса на посаду керманича команди. "Блаугранас" невдовзі розпочнуть пошуки нового спортивного директора. Один із претендентів на посаду – багаторічний оборонець каталонців Карлес Пуйоль.

До слова, Рамон Планес розпочав кар'єру функціонера ще в 1999 році в скромному Оспіталеті. Також він працював у Расингу, Алавесі, Льєйді, Еспаньйолі, Тоттенхемі, Ельче, Райо Вальєкано та Хетафе.

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