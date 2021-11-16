Неожиданный новичок испанской Барселоны Дани Алвес определился, под каким номером будет выступать в команде Хави Эрнандеса.

Ветеран будет играть под 8-м номером, сообщает официальный твиттер клуба.

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Барселона опубликовала промо с Алвесом в форме "блаугранас". Бразилец попозировал в футболке каталонцев. Ранее "восьмерку" носил ряд культовых фигур в истории Барсы – Андрес Иньеста, Филлип Коку, Христо Стоичков и Бернд Шустер. Сам латиноамериканец на Камп Ноу играл под 2-м, 6-м и 22-м номерами.

Напомним, что Барселона официально объявила о возвращении Алвеса 12 ноября. Фулбек уже начал тренироваться с "блаугранас", но сможет сыграть за каталонцев лишь в январе.

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