Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з Дані Алвесом. Угода розрахована до кінця сезону 2021/22.

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Бразилець тренуватиметься з "блаугранас" вже наступного тижня, але виступати у офіційних матчах зможе лише з 1 січня. Алвес перейшов вільним агентом, оскільки у вересні завершився його контракт із Сан-Паулу. 38-річний бразилець став першим трансфером свого колишнього партнера і нового тренера Барси – Хаві Ернандеса.

Нагадаємо, Алвес виступав на Камп Ноу у 2008-2016 роках – 391 матч, 23 голи. У складі "блаугранас" здобув 23 трофеї, серед яких 6 чемпіонств Прімери та 3 перемоги в Лізі чемпіонів.

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