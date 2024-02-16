"На це рішення хлопців вплинули події, що відбулися в ніч на 13 лютого. Є відео, як увесь молодіжний склад команди, який живе на базі у Придніпровську, перебував усю ніч в підвалі. Треба розуміти, що там не дуже безпечний район, далеко від центру, поряд знаходиться об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.

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Усі футболісти пережили великий стрес, і якщо наші місцеві хлопці може й звикли, то бразильці були дуже налякані. Вони спілкуються один з одними, тому ця інформація дійшла і до бразильців, які поїхали на збори. Нещодавні обстріли тільки зміцнили їхнє рішення про відхід. Як їх можна втримати? Вони орендовані гравці, знущатися з людей ми не будемо, тому купляємо їм квитки й вони їдуть додому. Вони не будуть віддаватися на повну футболу, будуть боятися, не має сенсу їх утримувати.

Це рішення остаточне, вже нічого не можна зробити. Гравці не пов'язані довгостроковим контрактом, їх ніяк тут не втримати. Молоді гравці, будуть грати без мотивації та незадоволені, який сенс їм тут залишатися?

Чи є якісь санкції, прописані в контрактах гравців на такий випадок, коли вони в односторонньому порядку залишають клуб? Щодо молодих – ні, це людський фактор. Для більш вікових легіонерів винаймають квартири, з ними підписуються серйозні контракти, такі випадки будуть передбачатися у майбутньому. Молоді хлопці, що приїхали до чужої країни, яка у стані війни та пережили стрес – їх тримати ніхто не буде", – сказав Фрідман у коментарі Telegram-каналу "Дніпрянин".

Нагадаємо, після нещодавньої масованої атаки дронів на Дніпро повертатись з Туреччини в Україну відмовились захисник Гільєрме Варжао, півзахисник Вітінью та форвард Маркос Андре.

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