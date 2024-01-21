Українські команди не без пригод добирались до місць підготовки до другої половини сезону.

Напередодні чотири представники елітного дивізіону чемпіонату України вилетіли на збори до Туреччини. СК Дніпро-1, ЛНЗ, Зоря та Оболонь скористались послугами авіакомпанії Pegasus Airlines, стартувавши з Кишинева до Анталії.

СК Дніпро-1 не розриватиме контракт із захисником, який пограв в Іспанії – все через трансферний бан

За інформацією "ТаТоТаке", після посадки українські клуби недорахувалися приблизно 55 валіз! Найбільше постраждав ЛНЗ – у пасиві черкасців близько половини всього зниклого багажу. Зазначається, що весь медичний та тренувальний інвентар (включаючи взуття гравців) приземлився разом із командою, однак у Кишиневі залишилися особисті речі великої кількості гравців чотирьох клубів.

Основна причина інциденту – дії працівників головного аеропорту Молдови. Очікується, що зниклий багаж доправлять до Туреччини максимум до вівторка-середи.

"Пенальті – це математика": легенда Дніпра – про невідомого Лобановського, фінт Базилевича і великого таланта з Одеси