Возвращение со сборов в Турции для нескольких украинских клубов не прошло без приключений.

В январе, когда украинские команды отправлялись на сборы, представители 4-х клубов потеряли свой багаж. Во время возвращения из Турции история повторилась. Из-за непрофессионализма работников авиакомпании Pegasus Airlines 4 команды остались без части багажа, сообщает ТаТоТаке.

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В частности, Днепр-1 потерял две сумки с личными вещами, а также часть инвентаря. Александрия осталась без 8-ми чемоданов. При этом последствия могли быть хуже – менеджеры клуба предусмотрительно отправили бусиком примерно треть багажа (инвентарь, медицинскую аппаратуру, технику) из Белека в Украину.

Колос остался почти без половины багажа. Но больше всех пострадала Ворскла. Лишь несколько членов делегации полтавского клуба смогли забрать свои вещи на багажной стойке. Остальные чемоданы остались в Турции.

На помощь пострадавшим придут другие клубы УПЛ. Менеджеры Днепра-1 и Александрии уже договорились, что их вещи загрузят в самолет, которым в понедельник будут возвращаться ЛНЗ и Заря. А вот Колосу и Ворскле, возможно, придется ждать аж до среды.

Напомним, первый тур УПЛ в 2024 году стартует уже в пятницу, 23 февраля. Вторую часть сезона откроют ЛНЗ и Кривбасс.

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