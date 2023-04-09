У матчі 20-го туру чемпіонату України "містяни" розійшлись миром з "моряками". Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Обидві команди після відновлення сезону ще не програвали. Олександрія оформила серію нічиїх і лише в останньому поєдинку несподівано розгромила Ворсклу (3:0). Натомість Чорноморець здивував всіх сенсаційною нічиєю з Шахтарем (2:2). Стара школа проти молоді... Мало бути цікаво.

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Вже на першій хвилині навіс Кожушка у штрафний майданчик одесити перевели на кутовий. За мить Кулаков завершував подачу все того ж Кожушка – вище воріт. Олександрія притисла суперника біля його воріт і ледь не забила: Ковалець з-за меж штрафного потужно пробив у нижній кут – Непогодов виніс на кутовий. На 16-й хвилині Чорноморець нарешті втік у контратаку, але перспективний навіс від Кузика у воротарський перехопив Бабогло. Салюк у підкаті рятує Чорноморець, перериваючи фактично гольову передачу Третьякова з лівого флангу у центр.

Гості потроху відсунули гру від свого штрафного, все частіше опиняючись біля воріт суперника. Одна з таких атак, в результаті, принесла успіх "морякам": Алефіренко увірвався лівим флангом у штрафний майданчик, обігрався з Демченком, розібрався з трьома захисниками, відіграв Шевченка і забив свій четвертий м'яч у 5 матчах.

Через 5 хвилин Васильєв подвоїв перевагу одеситів після навісу зі штрафного, але арбітр зафіксував офсайд у Гучека і гол скасували. За мить Логінов зіграв рукою і рефері призначив штрафний, не показавши гірчичник захиснику Олександрії. Це викликало несамовите обурення у Романа Григорчука, однак не вплинуло на рішення Ігоря Пасхала. Вже у доданий час Демченко в центрі поля грубо зіграв проти Бабогло і заробив друге попередження, залишивши Чорноморець вдесятьох на другу половину матчу.

Другий тайм розпочався з атак Олександрії. Затяжним набігам "містян" бракувало акцентованого завершального удару. Одна з нечисленних спроб, яку завершував Цуріков, була розрахована скоріше на те, щоб влучити у місяць, а не у площину воріт. Браку у передачах вистачало у обох команд.

Лише через 12 хвилин після початку другої половини зустрічі Чорноморець зумів організувати атаку: Кузик промчав правим флангом і прострілював у воротарський – Бабогло вибив на кутовий. Третьяков намагався закрутити у дальній кут, але пробив надто кволо і Непогодов легко забрав. Черговий навіс з кутового кіпер збірної Казахстану кулаками вибив у поле, але Мірошниченко з лету намагався добити – вкрай неточно.

На 69-й хвилині Олександрія таки відігралась: навіс з кутового, м'яч відскочив до Ковальця і Кирило з метра ледь не порвав сітку надпотужним ударом, забивши перший гол в сезоні. За трохи Мірошниченко закручував у дальній кут – в міліметрах над поперечиною. Згодом Непогодов витягнув удар Рибалки з-під поперечини. Героїчно захищається Чорноморець.

За 5 хвилин до завершення матчу почалась шалена злива, яка руйнувала плани Олександрії на ковзкому газоні. Емоції зашкалювали настільки, що навіть Володимир Єзерський примудрився отримати червону картку на бровці.

Чорноморець таки вистояв і здобув 20 очок, залишившись на одинадцятій сходинці, Олександрія з 32-ма пунктами п'ята.

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