Обе команды после возобновления сезона еще не проигрывали. Александрия оформила серию ничьих и лишь в последнем поединке неожиданно разгромила Ворсклу (3:0). В свою очередь Черноморец удивил всех сенсационной ничьей с Шахтером (2:2). Старая школа против молодежи... Должно было быть интересно.

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Уже на первой минуте навес Кожушко в штрафную площадь одесситы перевели на угловой. Через мгновение Кулаков завершал подачу все от того же Кожушко – выше ворот. Александрия прижала соперника у его ворот и едва не забила: Ковалец из-за пределов штрафной мощно пробил в нижний угол – Непогодов вынес на угловой. На 16-й минуте Черноморец наконец убежал в контратаку, но перспективный навес от Кузыка во вратарскую перехватил Бабогло. Салюк в подкате спасает Черноморец, прерывая фактически голевую передачу Третьякова с левого фланга в центр.

Гости понемногу отодвинули игру от своей штрафной, все чаще оказываясь у ворот соперника. Одна из таких атак, в итоге, принесла успех "морякам": Алефиренко ворвался левым флангом в штрафную площадь, обыгрался с Демченко, разобрался с тремя защитниками, отыграл Шевченко и забил свой четвертый мяч в 5 матчах.

Через 5 минут Васильев удвоил преимущество одесситов после навеса со штрафного, но арбитр зафиксировал офсайд у Гучека и гол отменили. Через мгновение Логинов сыграл рукой и рефери назначил штрафной, не показав горчичник защитнику Александрии. Это вызвало неистовое возмущение у Романа Григорчука, однако не повлияло на решение Игоря Пасхала. Уже в добавленное время Демченко в центре поля грубо сыграл против Бабогло и заработал второе предупреждение, оставив Черноморец вдесятером на вторую половину матча.

Второй тайм начался с атак Александрии. Затяжным набегам "горожан" не хватало акцентированного завершающего удара. Одна из немногочисленных попыток, которую завершал Цуриков, была рассчитана скорее на то, чтобы попасть в луну, а не в створ ворот. Брака в передачах хватало у обеих команд.

Лишь через 12 минут после начала второй половины встречи Черноморец сумел организовать атаку: Кузык промчался по правому флангу и простреливал во вратарскую – Бабогло выбил на угловой. Третьяков пытался закрутить в дальний угол, но пробил слишком слабо и Непогодов легко забрал. Следующий навес с углового кипер сборной Казахстана кулаками выбил в поле, но Мирошниченко с лету пытался добить – крайне неточно.

На 69-й минуте Александрия все-таки отыгралась: навес с углового, мяч отскочил к Ковальцу и Кирилл с метра едва не порвал сетку сверхмощным ударом, забив первый гол в сезоне. Вскоре Мирошниченко закручивал в дальний угол – в миллиметрах над перекладиной. Впоследствии Непогодов вытащил удар Рыбалки из-под перекладины. Героически защищается Черноморец.

За 5 минут до завершения матча начался ужастный ливень, который разрушал планы Александрии на скользком газоне. Эмоции зашкаливали настолько, что даже Владимир Езерский умудрился получить красную карточку на бровке.

Черноморец все-таки выстоял и получил 20 очков, оставшись на одиннадцатой строчке, Александрия с 32-мя пунктами пятая.

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