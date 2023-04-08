Кривбас несподівано переміг Зорю – Вернидуб допоміг Динамо, поставивши підніжку колишній команді
У матчі 20-го туру чемпіонату України криворіжці на своєму полі обіграли луганців. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".
Кривбас піся важкого старту видерся вже на шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Підопічні Юрія Вернидуба в останньому матчі з Вересом виглядали не дуже переконливо, але проявили волю і у меншості видряпали перемогу. Натомість Зоря наразі демонструє феноменальний результат – після відновлення чемпіонату ван Леувен і Ко ще жодного разу не оступились, здобувши максимальну кількість очок. Поєдинок першого кола між цими командами завершився бойовою нічиєю 2:2.
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Перший небезпечний момент виник біля воріт Зорі: Дібанго увірвався у воротарський суперника і намагався пробити – захисник заблокував. У відповідь Антюх спробував вибороти м'яч у штрафному криворіжців, але програв тому ж Дібанго. Три поспіль кутових від Кривбаса користі також не принесли.
Зоря лише на 9-й хвилині загрожувала воротам суперника: після навісу Булеци Русин головою пробив неточно. Кривбас організував контратаку і вже Приходько завдавав удару з близької відстані – прямо в руки Сапутіну. Господарі у першій третині тайму виглядали значно цікавіше і гостріше.
На 15-й хвилині потішив Кліщук: із закликами до своїх гравців йти до воріт суперника, кіпер не зумів вибити м'яч навіть на середини поля і сферу перехопили гравці Зорі. На щастя для криворіжців, все завершилось втратою м'яча луганцями. Ще одна спроба Русина – значно вище воріт, а удар від Бражка легко забрав Кліщук. За мить кіпер реально врятував Кривбас після удару Мишньова, який з розвороту пробив у дальній кут.
За трохи вже воротар Зорі спочатку перервав навіс у штрафний, а згодом не дозволив Дібанго прострілити на Татаркова, який брутально врізався у кіпера. Наприкінці тайму Русин знову небезпечно бив, але Рябов кинувся під м'яч і заблокував спробу.
Другий тайм розпочався штрафним Кривбаса з правого флангу. М'яч заметушився у воротарському, Татарков завдав удару метрів з тринадцяти, але Сапутін потягнув сферу з правого нижнього кута. У відповідь Бескоровайний після кутового ледь не зрізав м'яч у свої ворота – Кліщук врятував. Та вже у наступній атаці господарі вийшли вперед: Капіч накрутив оборону суперника, змістився ліворуч і влучно закрутив у дальній верхній кут. Однак, Микола Балакін мав сумніви зараховувати гол чи ні, і вирішив скористатись VAR. Суддя довго не міг розібратись з епізодом, аж поки його не привела до тями повітряна тривога. Арбітр свиснув, що взяття воріт зараховано і повів команди в укриття.
Після відновлення гри Бутко з правого флангу віддавав на Русина, але удару Назарія знову бракувало влучності. Сапутін ледь не привіз собі гол, коли вийшов далеко з воріт та у підкаті недалеко вибив м'яч – гравець Кривбаса намагався вразити ворота ледь не з центру поля, але удару забракло сили та точності. За мить Якимець з хорошої позиції влучив у захисника.
За 15 хвилин до завершення матчу Зоря вимагала пенальті – Бескоровайний ніби-то зіграв рукою. Балакін залишив епізод без уваги. На 86-й хвилин Зоря буквально розстрілювала ворота суперника всією командою – врятувала самовіддана гра захисників і паршивий рівень завершальних ударів луганців. Вантух мав зрівнювати, але знову врятував Кліщук, у падінні потягнувши круглого з лівого кута. Криворіжці з величезними труднощами витримували пожежі у своєму штрафному після навал гостей, але все-таки вистояли попри сім доданих хвилин.
Перемога принесла Кривбасу 28 очок і залишила на шостій сходинці, Зоря з 40 балами залишилась третьою, дозволивши Динамо наблизитись до себе на відстань одного пункту.
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