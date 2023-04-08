Кривбас піся важкого старту видерся вже на шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Підопічні Юрія Вернидуба в останньому матчі з Вересом виглядали не дуже переконливо, але проявили волю і у меншості видряпали перемогу. Натомість Зоря наразі демонструє феноменальний результат – після відновлення чемпіонату ван Леувен і Ко ще жодного разу не оступились, здобувши максимальну кількість очок. Поєдинок першого кола між цими командами завершився бойовою нічиєю 2:2.

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Перший небезпечний момент виник біля воріт Зорі: Дібанго увірвався у воротарський суперника і намагався пробити – захисник заблокував. У відповідь Антюх спробував вибороти м'яч у штрафному криворіжців, але програв тому ж Дібанго. Три поспіль кутових від Кривбаса користі також не принесли.

Зоря лише на 9-й хвилині загрожувала воротам суперника: після навісу Булеци Русин головою пробив неточно. Кривбас організував контратаку і вже Приходько завдавав удару з близької відстані – прямо в руки Сапутіну. Господарі у першій третині тайму виглядали значно цікавіше і гостріше.

На 15-й хвилині потішив Кліщук: із закликами до своїх гравців йти до воріт суперника, кіпер не зумів вибити м'яч навіть на середини поля і сферу перехопили гравці Зорі. На щастя для криворіжців, все завершилось втратою м'яча луганцями. Ще одна спроба Русина – значно вище воріт, а удар від Бражка легко забрав Кліщук. За мить кіпер реально врятував Кривбас після удару Мишньова, який з розвороту пробив у дальній кут.

За трохи вже воротар Зорі спочатку перервав навіс у штрафний, а згодом не дозволив Дібанго прострілити на Татаркова, який брутально врізався у кіпера. Наприкінці тайму Русин знову небезпечно бив, але Рябов кинувся під м'яч і заблокував спробу.

Другий тайм розпочався штрафним Кривбаса з правого флангу. М'яч заметушився у воротарському, Татарков завдав удару метрів з тринадцяти, але Сапутін потягнув сферу з правого нижнього кута. У відповідь Бескоровайний після кутового ледь не зрізав м'яч у свої ворота – Кліщук врятував. Та вже у наступній атаці господарі вийшли вперед: Капіч накрутив оборону суперника, змістився ліворуч і влучно закрутив у дальній верхній кут. Однак, Микола Балакін мав сумніви зараховувати гол чи ні, і вирішив скористатись VAR. Суддя довго не міг розібратись з епізодом, аж поки його не привела до тями повітряна тривога. Арбітр свиснув, що взяття воріт зараховано і повів команди в укриття.

Після відновлення гри Бутко з правого флангу віддавав на Русина, але удару Назарія знову бракувало влучності. Сапутін ледь не привіз собі гол, коли вийшов далеко з воріт та у підкаті недалеко вибив м'яч – гравець Кривбаса намагався вразити ворота ледь не з центру поля, але удару забракло сили та точності. За мить Якимець з хорошої позиції влучив у захисника.

За 15 хвилин до завершення матчу Зоря вимагала пенальті – Бескоровайний ніби-то зіграв рукою. Балакін залишив епізод без уваги. На 86-й хвилин Зоря буквально розстрілювала ворота суперника всією командою – врятувала самовіддана гра захисників і паршивий рівень завершальних ударів луганців. Вантух мав зрівнювати, але знову врятував Кліщук, у падінні потягнувши круглого з лівого кута. Криворіжці з величезними труднощами витримували пожежі у своєму штрафному після навал гостей, але все-таки вистояли попри сім доданих хвилин.

Перемога принесла Кривбасу 28 очок і залишила на шостій сходинці, Зоря з 40 балами залишилась третьою, дозволивши Динамо наблизитись до себе на відстань одного пункту.

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