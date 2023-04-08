Матч Шахтар – Металіст стартував о 14:00. "Гірники" у минулому турі втратили очки з Чорноморцем після видовищних 2:2, але продовжували лідирувати в УПЛ, випереджаючи СК Дніпро-1 на 1 пункт. А от Металіст не вигравав у чемпіонаті України з 15 жовтня – невдала серія харків'ян налічувала вже 12 поєдинків (5 нічиїх, 7 поразок). "Жовто-сині" набрали 18 очок і на момент початку гри перебували у зоні перехідних матчів (13 місце турнірної таблиці УПЛ).

Ігор Йовічевіч обійшовся без великих експериментів. Черговий шанс отримав грузинський латераль Георгій Гочолейшвілі, який вже забив дебютний гол у ворота одеситів. Ярослав Ракицький також вийшов із перших хвилин, як і Данило Сікан. Решта – все прогнозовано. Повернувся Степаненко, який пропускав попередній поєдинок із Чорноморцем.

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На старті гри здавалося, що проблем у лідера чемпіонату не буде. Металіст лише відбивався. Сікан влучив у стійку, були моменти у Степаненка та Бондаренка. Виглядало, що гол – справа часу, однак підопічні Огнєновіча оговталися. Шахтар ще й у меншості міг залишитися – Степаненко у підкаті грубо вставив Прядуну у незахищену частину ноги. Лише жовта для капітана Шахтаря. Був би VAR – наслідки цілком могли б бути інші.

Ігор Йовічевіч змушений був знімати Джурасека, який отримав пошкодження. Замість хорвата вийшов Очеретько. І лише на останніх хвилинах тайму Шахтар влаштував справжню зливу атак на ворота Єрмолова. Воротар харків'ян став справжнім героєм своєї команди, двічі витягуючи м'яч на лінії воріт. В одному з цих епізодів були підозри на автогол, однак рефері не побачив взяття воріт, а VAR не було. Після удару Гочолейшвілі вже і Єрмолов був безсилий, але поперечина врятувала Металіст. 0:0 після першого тайму – харків'яни трималися, але "гірники" на свій гол, безумовно, награли.

На старті другого тайму Металіст значно активніше пішов уперед. Але і Єрмолов продовжував творити дива у воротах. Ефектним був його сейв після удару Бондаря (щоправда, там зафіксували офсайд, але тим не менш). Він же класно відбив удар Очеретька, однак наступний кутовий став для харків'ян фатальним. З першою подачею номінальні гості впоралися, але у наступній фазі атаки Судаков подав на Бондаренка, а той у два дотики розібрався і вгатив м'яч у сітку. 1:0 на 64-й хвилині. Бондаренко відзначив голом свій 50-й матч в УПЛ.

"Гірники" могли знімати всі питання, однак на 72-й хвилині каркас воріт втретє зіграв за Металіст. Неймовірний сьогодні Данило Єрмолов перевів м'яч у поперечину після удару Траоре з кількох метрів. У майже такій же ситуації він не дав забити і Судакову. Фантастика від кіпера Металіста.

На жаль для нього, в атаці харківська команда не грала настільки ж вдало, хоча на останніх секундах мала момент. Трубін помилився, віддавши Прядуну, але сам же і відбив удар Максима. 1:0 – Шахтар набрав 46 очок і гарантовано залишиться лідером Прем'єр-ліги після 20-ти турів. Металіст епізодами сподобався, але довів безвиграшну серію до 3-ти матчів, залишаючись у зоні вильоту.

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