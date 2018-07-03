toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ Новини ЧС 2018

Чорноморець офіційно включений у список учасників УПЛ на сезон 2018/19

19:22 2692 Читать на русском
Чорноморець офіційно включений у список учасників УПЛ на сезон 2018/19
Чорноморець / фото О. Осипова

Федерація футболу України ухвалила рішення про повернення одеського Чорноморця до участі в українській Прем'єр-лізі.

Виконавчий комітет ФФУ затвердив повернення Чорноморця до УПЛ на наступний сезон, повідомляє офіційний сайт організації.

Грімм прокоментував прийняття Чорноморця в УПЛ

"Моряки" займуть місце Полтави, яка через недопуск свого стадіону вирішила знятися зі змагань і вже втратили професійний статус. Саме полтавцям одесити програли в перехідних матчах за право грати в Прем'єр-лізі в сезоні 2018/19.

Після рішення керівництва Полтави більшість клубів проголосували за Чорноморець, а ліга рекомендувала ФФУ позитивно розглянути питання з його поверненням до УПЛ. Минулого тижня стало відомо, що Чорноморець готовий повернутись в УПЛ і надав фінансові гарантії.

У червні Ангел Червенков став головним тренером Чорноморця. Раніше болгарський фахівець працював із Севастополем.

Теги
Головне ФФУ УПЛ Чорноморець Чорноморець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
19
год
:
49
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук