Чорноморець офіційно включений у список учасників УПЛ на сезон 2018/19

Федерація футболу України ухвалила рішення про повернення одеського Чорноморця до участі в українській Прем'єр-лізі.

Виконавчий комітет ФФУ затвердив повернення Чорноморця до УПЛ на наступний сезон, повідомляє офіційний сайт організації.

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"Моряки" займуть місце Полтави, яка через недопуск свого стадіону вирішила знятися зі змагань і вже втратили професійний статус. Саме полтавцям одесити програли в перехідних матчах за право грати в Прем'єр-лізі в сезоні 2018/19.

Після рішення керівництва Полтави більшість клубів проголосували за Чорноморець, а ліга рекомендувала ФФУ позитивно розглянути питання з його поверненням до УПЛ. Минулого тижня стало відомо, що Чорноморець готовий повернутись в УПЛ і надав фінансові гарантії.

У червні Ангел Червенков став головним тренером Чорноморця. Раніше болгарський фахівець працював із Севастополем.