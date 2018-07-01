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Чорноморець готовий повернутись в УПЛ, – ЗМІ

18:28 345 Читать на русском
Чорноморець готовий повернутись в УПЛ, – ЗМІ
Чорноморець готовий повернутись в УПЛ

Одеський Чорноморець може повернутись у найвищий дивізіон чемпіонату України.

За інформацією Odessa online, "моряки" стабілізували своє фінансове становище. Погасили борги та знайшли кошти на утримання команди.

Новинський прокоментував чутки про купівлю Чорноморця

Зараз команда активно тренується, а новий наставник Чорноморця Ангел Червенков переглядає потенційних новачків команди.

Після товариського матчу з Балканами (3:1) Червенков вирішив відмовитись від послуг відразу декількох футболістів. Таким чином, у складі "моряків" варто очікувати нових виконавців.

Президент ФК Полтава Соболєв пояснив, чому прийняв рішення розпустити команду

Нагадаємо, ФФУ рекомендувала замінити Полтаву Чорноморцем в новому сезоні, через розпуск футбольного клубу Полтава. Раніше Полтава відмовилась виступати в УПЛ через недопуск стадіону Локомотив до змагань.

Теги
Полтава Полтава УПЛ Чорноморець Чорноморець
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