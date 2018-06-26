Грімм прокоментував прийняття Чорноморця в УПЛ

Президент УПЛ Томас Грімм розповів, як проходило голосування за прийняття Чорноморця до Прем’єр-ліги.

6 червня 2018 року клуби Української Прем’єр-ліги одноголосно проголосували за пропозицію Виконавчого комітету ФФУ включити ФК Чорноморець (Одеса) до УПЛ. Цим же голосуванням клуби виключили ФК Полтава зі складу учасників Ліги, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Більшість клубів проголосували за Чорноморець, який погодився грати в УПЛ

"Приймаючи ці рішення, ми керувалися міркуваннями цілісності та безперервності наших змагань. Оскільки новий сезон починається вже менше ніж за місяць, ми повинні були діяти швидко, неухильно дотримуючись Регламенту та Статуту Ліги.

Протягом двох днів ми визначили клуби, які можуть претендувати на участь в УПЛ, проконсультувались із ФФУ щодо результатів проходження ними процедури атестації, а також запросили ці клуби терміново підтвердити бажання і готовність грати в УПЛ в наступному сезоні", – сказав Грімм.