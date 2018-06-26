Більшість клубів проголосували за Чорноморець, який погодився грати в УПЛ

Одеський Чорноморець наступний сезон може розпочати в УПЛ.

Чорноморець погодився замінити Полтаву в УПЛ, а більшість елітних клубів в опитуванні, влаштованому дирекцією Української Прем'єр-ліги, проголосували за входження одеської команди до складу Ліги наступного сезону, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Зірка або Чорноморець замінить Полтаву в УПЛ 2018/19, – Бурбас

Також на Черноморець чекають структурні зміни. "За нашою інформацією нинішній президент Чорноморця Леонід Клімов відійде від справ, а клуб візьме під своє крило відомий бізнесмен і депутат Вадим Новинський. Прихід на тренерський місток "моряків" болгарського фахівця Ангела Червенкова - лише перша ластівка прийдешніх змін в Чорноморці. Нагадаємо, Червенков тренував Севастополь, коли цим кримським клубом володів Новинський", – йдеться у повідомленні FootBoom.

До слова, раніше Чорноморець відмовився замінити Полтаву в УПЛ. Полтава у свою чергу оголосила про розпуск команди.