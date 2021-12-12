Поєдинок Чорноморець – Металіст 1925 стартував о 14:00 в Одесі. Це була битва двох кризових команд, які демонструють серію невдалих результатів. Одесити вдома у поточному чемпіонаті ще не перемагали, програли три останні матчі і з 11-ма очками перебували на 14-й позиції. Металіст 1925 йшов 10-м (19 пунктів), але команда Валерія Кривенцова поступилася в останніх 5-ти поєдинках, а "суха" серія харків'ян на момент початку гри налічувала 444 хвилини. Востаннє Металіст 1925 забивав ще 31 жовтня, але й тоді програв Зорі 1:6. Словом, гра в Одесі мала дати відповідь на питання, хто ж поїде у відпустку з жахливим настроєм, а хто перерве смугу невдач в останньому матчі року.

Початок гри потішив – вже на першій хвилині команди організували по гострій атаці. Гості перервали небезпечний простріл Кузика і організували свій швидкий наступ, який завершився неточним ударом Марлісона з меж штрафного. А на 3-й прийшов і забитий м'яч. Артур Авагімян змістився з лівого флангу в центр, розібравшись з трьома опонентами, і класним обвідним ударом поклав у дальній нижній кут. 1:0 – ідеальний старт для "моряків".

Чорноморець знову відчув гнів власної торсиди – фанати з лайкою і димовими шашками накинулися на автобус команди

Але це було не все. На 5-й хвилині захисники Металіста 1925 вибили м'яч після прострілу Цітаішвілі, але першим на підбиранні був Сергій Кравченко. Досвідчений капітан одеситів метрів з 30-ти пробив з ходу і не залишив Сидоренку жодного шансу. Фантастичний гол, від якого і сам Кравченко схопився за голову. 2:0 – перший гол екс-гравця збірної України в УПЛ з сезону 2015/16.

Такий старт прогнозовано деморалізував гостей, проте поступово команда Кривенцова оговталася і відповіла своїм моментом. Єрмаков замикав скидку Шершня після подачі кутового, але Кучерук парирував удар, вперше вступивши у гру. Команди продовжили обмінюватися симпатичними атаками – зокрема, вартий уваги хитрий розіграш штрафного Кравченком і Смирним, але до ударів по воротах справа не доходила. Лише на 32-й хвилині Ванат міг довести рахунок до розгромного, але врятував вчасний підкат Єрмакова у воротарському. Віталій не дозволив Владиславу завести м'яч у вже порожні ворота.

Металіст 1925 відповів ударом Савіна, який опинився на підбиранні та вгатив у бік дального кута, однак не влучив. Був ще класний сейв від Владислава Кучерука, однак у тому епізоді Анастасія Романюк сигналізувала про офсайд. Зрештою, вогняний початок дозволив команді Юрія Мороза піти на перерву з двома м'ячами переваги.

Перший момент у другому таймі був за "моряками" – Сидоренко потягнув удар Ваната з кількох метрів. Не відставав і Кучерук, який у рамці протилежних воріт врятував після удару Криськіва. Ще одна спроба хавбека молодіжної збірної України виявилася невлучною, але невдовзі Металіст 1925 таки забив. Дубко послизнувся і, падаючи, зачепив Марлісона. Анастасія Романюк призначила пенальті, який сам бразилець і реалізував. Спірний 11-метровий – не виключено, що саме Марлісон першим підчепив суперника. "Суха" серія харків'ян в УПЛ перервалася на позначці 501 хвилина.

Чорноморець мав розкішний шанс відновити комфортну перевагу, але Бугай, який щойно вийшов на поле, не влучив по м'ячу з лінії воротарського після передачі Путрі! Відкрита гра без центра поля продовжилася – Кучерук врятував одеситів, ногою парирувавши удар Габелка. Ще один шанс змарнував Бугай, який не зумів перекинути Сидоренка в боротьбі з двома суперниками. Останній шанс зрівняти рахунок мав Батюшин, удар якого з лінії штрафного став здобиччю Кучерука. На 90-й хвилині Бугай таки забив, але з офсайду.

2:1 – Чорноморець перервав триматчеву серію без перемог, вперше вигравши на домашній арені у поточному чемпіонаті. Команда Юрія Мороза піднялася на 13 місце, набравши 14 очок. Металіст 1925 з 19-ма пунктами залишився 10-м, але йде у відпустку з 6-матчевою програшною серією.

Шахтар оформив камбек в Олександрії – вирішальний гол Мораєса, моторошна травма Рибалки