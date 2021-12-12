Ультрас Чорноморця вкотре показують своє ставлення до нинішньої ситуації в клубі.

Автобус одеситів зазнав нападу під час під'їзду до стадіону на матч проти Металіста 1925, повідомляє Оdessa Оnline.

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Фанати закидали транспорт димовими шашками і супроводили власну команду кричалками: "Ну ж бо, давай, уйо**й звідси!". На щастя, цим акція і обмежилась. Чорноморець відбувся розбитим вікном автобуса, у супроводі поліції дістався стадіону і вчасно вийшов на матч.

Нагадаємо, війна фанатів "моряків" проти клубу триває з початку сезону. Ультрас невдоволені масовими запрошеннями футболістів і тренера з молодіжки Динамо.

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