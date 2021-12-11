Шахтар підходив до звітного протистояння у статусі лідера УПЛ. "Гірники" після семи перемог поспіль випереджали Динамо за додатковими показниками (по 44 очки). Звісно, що підопічним Де Дзербі хотілося завершити першу частину сезону у статусі зимового чемпіона, і для цього треба було перемагати на стадіоні Ніка.

"Гірники" одразу ж заволоділи ініціативою. На 6-й хвилині Тете небезпечно стріляв у ближній від Білика кут – кіпер Олександрії усе контролює. Вже у наступній атаці гостей Майкон завершував бразильську триходівку за участі Педрінью і Фернандо, але цього разу самовіддано зіграв Мельник, заблокувавши сферу.

Мудрик був одним з найактивніших у складі Шахтаря. 20-річний українець постійно намагався обігрувати і класно комбінував з бразильцями, не вистачало лише точності на завершальній стадії. Олександрія теж не відсиджувалася в обороні. Рибалка, зокрема, небезпечно пробив над поперечкою з-за меж штрафного.

У перші півгодини на полі було багато боротьби. Одарюк і Мірошніченко отримали попередження з інтервалом у три хвилини. Останній грубо зустрічав активного Мудрика. Шахтар помітно заспокоївся після стартового натиску, тоді як Олександрія заграла сміливіше. Цуріков у швидкій контратаці господарів цілив у дальній кут – Трубін відбив перед собою, але Калюжний, другим темпом, невдало розпорядився сферою.

Мудрик помилився на рівному місці, дозволивши Мірошніченку продертися до штрафного "гірників" – з нехитрим ударом по центру впорався Білик. А вже за мить кіперу Олександрії довелося вибігти далеко з воріт, аби перервати передачу на Фернандо. Абсолютно рівна гра у першому таймі – 0:0.

Бабогло завівся у дебюті другої половини, двічі сфоливши на Фернандо. Тете виконував штрафний удар на техніку, але не влучив у ворота. Господарі відповіли небезпечним стандартом, та на дальній стійці ніхто не замкнув. На 53-й хвилині Рибалка отримав моторошне пошкодження, намагаючись зупинити Мудрика. Екс-динамівець і правила порушив, і ліве коліно підвернув. Самі ж гравці Олександрії виносили Сергія на ношах за межі поля.

Черговий стандарт призводить до пожежі біля воріт Шахтаря. Копину залишили без опіки на дальній стійці, той спокійно приймає і котить на вільного Мельника, який холоднокровно розстріляв Трубіна. Однак, гол скасовують через офсайд у Копини – здається, справедливо. Та господарі все ж зуміли вийти вперед. Третьяков подав, а Кожушко головою замкнув без шансів для Трубіна.

Де Дзербі миттєво проводить дві заміни: Маркос Антоніо замість Майкона, Соломон – Тете. Саме ізраїльтянин швидко зрівнює рахунок. Фернандо ефектно відіграв на прийомі двох гравців Олександрії і віддав на Манора, який з лівого кута штрафного красиво викрутив у дальню дев'ятку. На 75-й хвилині Мораєс замінив Фернандо, і фактично першим же дотиком до м'яча оформив камбек "гірників". Цуріков якось незграбно переривав пас Педрінью, подарувавши м'яча супернику, далі – справа техніки. Жуніор пробиває повз Білика, це дебютний гол бразильця після травми.

Шахтар без особливих проблем довів справу до перемоги (2:1), та можливий тріумф Динамо проти Зорі з різницею у кілька м'ячів ризикує позбавити "гірників" першого місця перед зимовою перервою. Олександрія залишилася на 6-й позиції (26 очок).