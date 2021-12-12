Поединок Черноморец – Металлист 1925 стартовал в 14:00 в Одессе. Это была битва двух кризисных команд, демонстрирующих серию неудачных результатов. Одесситы дома в текущем чемпионате еще не побеждали, проиграли три последних матча и с 11-ю очками находились на 14-й позиции. Металлист 1925 шел 10-м (19 пунктов), но команда Валерия Кривенцова уступила в последних 5-ти поединках, а "сухая" серия харьковчан на момент начала игры насчитывала 444 минуты. В последний раз Металлист 1925 забивал еще 31 октября, но и тогда проиграл Заре 1:6. Словом, игра в Одессе должна была ответить на вопрос, кто же поедет в отпуск с ужасным настроением, а кто прервет полосу неудач в последнем матче года.

Начало игры порадовало – уже на первой минуте команды организовали по острой атаке. Гости прервали опасный прострел Кузыка и организовали свое быстрое наступление, завершившееся неточным ударом Марлисона из пределов штрафной. А на 3-й пришел и забитый мяч. Артур Авагимян сместился с левого фланга в центр, разобравшись с тремя оппонентами, и классным обводящим ударом положил в дальний нижний угол. 1:0 – идеальный старт для "моряков".

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Но это было не все. На 5-й минуте защитники Металлиста 1925 выбили мяч после прострела Цитаишвили, но первым на подборе был Сергей Кравченко. Опытный капитан одесситов метров с 30-ти пробил с ходу и не оставил Сидоренко никаких шансов. Фантастический гол, от которого и сам Кравченко схватился за голову. 2:0 – первый гол экс-игрока сборной Украины в УПЛ с сезона 2015/16.

Такой старт прогнозированно деморализовал гостей, однако постепенно команда Кривенцова отошла и ответила своим моментом. Ермаков замыкал скидку Шершня после подачи углового, но Кучерук парировал удар, впервые вступив в игру. Команды продолжили обмениваться симпатичными атаками – в частности, достойный внимания хитрый розыгрыш штрафного Кравченко и Смирным, но до ударов по воротам дело не доходило. Лишь на 32-й минуте Ванат мог довести счет до разгромного, но спас своевременный подкат Ермакова во вратарской. Виталий не позволил Владиславу завести мяч в уже пустые ворота.

Металлист 1925 ответил ударом Савина, который оказался на подборе и выстрелил в сторону дальнего угла, однако не попал. Был еще классный сейв от Владислава Кучерука, однако в том эпизоде Анастасия Романюк сигнализировала об офсайде. В итоге, огненное начало позволило команде Юрия Мороза уйти на перерыв с двумя мячами преимущества.

Первый момент во втором тайме был за "моряками" – Сидоренко потянул удар Ваната с нескольких метров. Не отставал и Кучерук, который в рамке противоположных ворот спас после удара Крыськива. Еще одна попытка хавбека молодежной сборной Украины оказалась неудачной, но вскоре Металлист 1925 таки забил. Дубко поскользнулся и, падая, задел Марлисона. Анастасия Романюк назначила пенальти, который сам бразилец и реализовал. Спорный 11-метровый – не исключено, что именно Марлисон первым подцепил соперника. "Сухая" серия харьковчан в УПЛ прервалась на отметке 501 минута.

Черноморец имел роскошный шанс восстановить комфортное преимущество, но только что вышедший на поле Бугай не попал по мячу с линии вратарской после передачи Путри! Открытая игра без центра поля продолжилась – Кучерук спас одесситов, ногой парировав удар Габелка. Еще один шанс упустил Бугай, не сумевший перебросить Сидоренко в борьбе с двумя соперниками. Последний шанс сравнять счет имел Батюшин, удар которого с линии штрафной стал добычей Кучерука. На 90-й минуте Бугай забил, но из офсайда.

2:1 – Черноморец прервал трехматчевую серию без побед, впервые выиграв на домашней арене в текущем чемпионате. Команда Юрия Мороза поднялась на 13 место, набрав 14 очков. Металлист 1925 с 19-ю пунктами остался 10-м, но уходит в отпуск с 6-матчевой проигрышной серией.

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