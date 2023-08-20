В обох команд було по 6 очок, але кияни зіграли лише 2 поєдинки, а команда Григорчука чергувала сухі перемоги з такою ж поразкою. Матч, як і онлайн-трансляція Чорноморець – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Луческу змінив двох виконавців основи після 120-хвилинного єврокубкового протистояння з Арісом у четвер. Дубінчак і Бущан поступилися місцем у старті Нещерету та Вівчаренку. Одесити залишилися без вилучених Кузика і Салюка (замість них Авагімян і Гучек), а Ієде, який забив тиждень тому Оболоні, почав у запасі, помінявшись місцями з Хадідою.

Чорноморець – Динамо: онлайн-трансляція матчу – Луческу зробив дві зміни

Дуже млявий початок гри. Лише на 6 хвилині перший момент. Закидання на Хадіду, який намагається прорватися по флангу Вівчаренка і прострілює у центр, де м'яч доходить до Шпорна. До воріт було метрів 10, динамівці заблокували удар. Відповідь киян ще крутіша. Дячук головою скинув уперед, Ярмоленко в центрі зовсім без опіки і закидає у штрафний, а там Ванат без роздумів пробиває у поперечину. Андрій регулярно зміщується з флангу в серединку, і це ніби стає сюрпризом для одеситів.

Команда Григорчука забила внаслідок провалу в опорній зоні. Серія рикошетів, на м'яких ніжках Шапаренко і Буяльський, які дозволяють Авагімяну пробити з лінії штрафного. Від правої стійки в лівий кутик - справжній більярд. Не вистачає свіжості Динамо. Не спрацювало рішення дати відпочити Бущану, якісь претензії висловлює Луческу Нещерету. Сидорчук ледь не правим інсайдом бігає, кілька активних проходів опорника гостей. Намагається завести капітан своїх партнерів, але поки марно.

Ярмоленко гатить з 30 метрів у нікуди, від такого "креативу" лідера круглі очі навіть на лаві запасних. Дуже символічний епізод безсилля Динамо у першій половині. Непогано пресингують кияни, вимушуючи втрати на ранній стадії переходу в наступ. Буяльський спробував повторити Ярмолу чи якщо хочете знаменитий гол імені Шевченка та Реброва в ЛЧ. Однак не проходить черпачок у напрямку штрафного. Віталій ще й заробляє перспективний штрафний, але Шапаренко перевірив на міцність тільки стінку.

Не дають "морякам" вийти хоча б у центр. Та всі моменти киян з якоюсь недосказаністю. Дячук заплутався у своїх ногах, скинув Сидорчуку, чий удар накрили. Волошин вривався у володіння Олексія Шевченка, але Назара підбив свій же Ярмоленко. Шапаренко обігрався з тим же Волошиним і з гострого кута вирішив бити сам, а не віддати Ванату - повз правий дальній кут. Сам Влад отримав момент після блискучого проходу Сидорчука - воротар тягне могутній постріл. Наприкінці тайму Сидорчук привіз проти дуету суперників у центрі, але пас Хадіди на хід Бойчуку прочитав. Тиск Чорноморця моментами теж дуже якісно працює.

Чи не перша швидкісна атака Динамо пройшла на 48 хвилині. Сидорчук і Ярмоленко на межі фолу відборолися праворуч на своїй половині. Ванат якісно розігнав по центру, віддав Шапаренку, який викотив під вільну зону Ярмолі. Хто як не Андрій мав зрівняти! Це вже 5 матч поспіль з голом одного з найкращих бомбардирів збірної України у матчах проти Чорноморця. Ще одну потужну контру з проривом Волошина лівим краєм загубив Вівчаренко, який налетів на Шапаренка.

А вже в наступній атаці гості знову пропустили. Шевченко вибив від своїх воріт, Дячук зіграв головою так, що тільки відправив на хід Штогріну, а потім ще й не зміг завадити добиванню після сейву Нещерета. Пішли емоції, Григорчук вилаявся на суддю, який дав жовту за жорсткий прийом проти Ярмоленка в центрі поля. "Гірчичник" і для тренера Чорноморця. Кілька входжень гостей у штрафний завершуються нічим. Зокрема, Ярмоленко тонко п'ятою котив на хід Тимчику, який впав у боротьбі з оборонцем без пенальті.

Як же грає Сидорчук, зрівнюючи рахунок. Спочатку виграв єдиноборство на своїй половині та віддав Ярмолі, який миттєво закинув на хід Ванату. Владислав почекав, поки добіжать партнери і викотив тому ж капітану. Сидорчук може безкінечно викликати питання вкрай недоречними дальніми ударами, яким бракує то сили, то влучності. Однак вже на 15 метрах від воріт у Сергія вмикається снайперський приціл - удар точно під ліву стієчку. І знову капітан тягне і віддає Ярмоленку - снаряд летить над поперечиною. Хімія ветеранів Динамо, яким на двох 65, працює.

Луческу випустив Караваєва і Дубінчака, освіживши обидва фланги захисту. Ще одна вогняна контра, Шапаренко намагається поцілити обвідним, Шевченко тягне. Далі Караваєв двічі та Ярмоленко третім добиванням стріляють в одного і того ж Гучєка. Атака не завершується і вже підозра на пенальті, адже Путря на межі фолу зупиняв Дубінчака. Неймовірний момент. Бражко на 71 хвилині замінив Сидорчука. На 78-й Беніто і Шепелєв дають відпочити Ярмоленку та Шапаренку.

Буяльський і Ванат дуже грубо фолять проти Авагімяна, який і після першого фолу не міг пересуватися полем самотужки. Дивно, як там без жовтої обійшлося. Ієде вийшов замість Хадіди на 70 хвилині, а вже на 84 змусив Сироту зривати атаку і заробити другу жовту. Перед тим нігерійський форвард на правому фланзі з дивовижною легкістю пройшов того ж Олександра і Дубінчака - пощастило, що у воротарському хоча б відпрацювали динамівці.

Бражко сідає глибше в оборону. Динамо намагається тягнути м'яч в атаку, адже 2:2 - не той результат, який потрібен. А тим часом Ієде знову прориває оборону після класої комбінації Штогріна та Путрі праворуч. Не вистачає лише прицільності. Караваєв елегантно між двох котить у штрафний, Волошин прострілює, постріл Буяльського блокує всюдисущий Авагімян. На перших секундах компенсованого часу Авагімян віддав розкішний пас у розріз, Шпорн випередив Нещерета і покотив у центр, а Ієде таки реалізував свій момент - 3:2.

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