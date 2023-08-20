Команди Юрія Вернидуба завжди давали бій грандам, а особливо зарядженими вони були на Шахтар. Ось і Кривбас не став виключенням – у попередньому сезоні криворіжці хоч і зазнали двох поразок, але відзахищались прекрасно. Все вирішила різниця в класі.

Враховуючи неоднозначно форму донеччан на старті нинішнього чемпіонату, у Кривому Розі очікувалось дуже непросте для "гірників" протистояння. Втім, перша половина першого тайму шокувала Юрія Вернидуба – господарі горіли з рахунком 0:2 ще до 20-ї хвилини, дивом не пропустивши третій гол.

Вже на 8-й хвилині Шахтар відкрив рахунок внаслідок прориву Гочолейшвіліі метрів на 30 по правому напівфлангу. Зубков дав ширину, отримав від грузина пас і виконав простріл на дальню стійку – Кащук же замкнув у порожні ворота. 0:1.

Після цього двічі з меж штрафного головою пробивав Сікан (неточно), а на 18-й хвилині прилетів другий гол. Зубков змістився з м'ячем до центру, віддав лівіше Бондаренку, а той перевів далі на Криськіва – Дмитро ж зіграв у стіночку з Сіканом, влетівши у штрафний на побачення з Кліщуком. 0:2!

Ще за дві хвилини Топалов зачепився за подачу Матвієнка, виграв боротьбу на лівому краю карного майданчика й подав вздовж воріт. М'яч вибили на лінію, звідки вистрілив Степаненко – м'яч з відскоком від газону поцілив у стійку! Здавалося, що ось-ось станеться розгром, однак на 24-й хвилині Кривбас зміг відродити інтригу!

Гол привіз Гочолейшвілі, який на рівному місці програв єдиноборство Дібанго. Іван з лівого флангу одразу ж запустив передачу в центр штрафного, де зовсім неприкритим був Хомченовський – Дмитро замкнув ударом у дальній кут. 1:2! Після цього в матчі настала певна оперативна пауза, сповнена жорсткою боротьбою із мінімумом гостроти – хоча Криськів і Кожушко на 30-х хвилинах запороли хороші моменти.

І так би гра й дійшла до перерви, якби не привоз від Кліщука. Голкіпер криворіжців на 42-й хвилині викотив м'яч прямо в ноги Бондаренку – поруч з Артемом був Криськів, тож хавбеки спокійно розіграли 2-в-1. Дмитро оформив дубль. 1:3!

Втім, вже на 44-й Кривбас повернувся. І знову героєм став Дібанго, який прорвався лівим флангом і прострілив вздовж лінії воротарського – Кожушко ж зіграв на замиканні. 2:3! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. Фантастика.

Рахунок, попри свою неймовірність, виглядав досить логічним. Шахтар у перші 20 хвилин домінував, розігруючи хороші позиційні атаки, а протягом всього першого тайму команда класно пресингувала. Особливо подобалась взаємодія Зубкова й Гочолейшвілі на чужій третині, та і Криськів з Бондаренком грамотно діяли між лініями.

Разом з тим, Кривбас сильно виглядав у єдиноборствах, а також грамотно бив у вразливість донеччан – Гочолейшвілі постійно залишає простір за спиною й погано захищається в індивідуальних дуелях. І так було у всіх трьох попередніх турах. Та і загалом "гірники" слабко обороняються без м'яча.

У роздягальні Юрій Вернидуб замінив травмованого Кожушка, випустивши Дебелка. На початку другого тайму ця перестановка не була помітною – гра ніби й не переривалася. Вже за п'ять хвилин по перерві команди розмінялись гольовими моментами.

Господарі мали забивати третій гол з кутового, який замкнув Стецьков. Шахтар врятувала поперечка! Гості дуже швидко відповіли вриванням Зубкова на правий край штрафного з ударом в дальній кут, однак м'яч пройшов у сантиметрах від стійки. На 58-й же хвилині простріл з правого флангу на лінії воротарського замикав Хомченовський – Різник парирував, а лайнсмен помітив невеличкий офсайд.

Стривожений таким розвитком подій, Патрік ван Леувен провів перестановки. На 61-й хвилині Кащука й Криськіва замінили Келсі та Назарина, однак вже на 64-й Різнику довелося виймати м'яч із сітки. Іліч одним своєчасним дотиком запустив Задераку в прорив, а той відклеївся від Бондаренка й виконав подачу з правого флангу – Бескоровайний же протиснув Степаненка й пробив головою 3:3!

На жаль, після цього криворіжці дещо збавили в обертах. Шахтар же почав додавати. На 67-й хвилині Келсі прибіг на дальню стійку й замкнув навіс Сікана (над воротами), а на 69-й у штрафний влетів Гочолейшвілі – грузин викотив пас на 11 метрів під удар Зубкову, але в останню мить Понєдєльнік вибив сферу. Кривбас не відповідав.

А на 73-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба залишились у меншості. Вилучення було абсолютно справедливим – Хомченовський прямою ногою в'їхав у коліно Назарині.

Втім, граючи у більшості, Шахтар не створив взагалі нічого. Відзначити можна тільки спроби агресивно пресингувати голкіпера, однак це не принесло зиску (хоча одну погану передачу під тиском Кліщук таки мав).

А на 85-й хвилині склади зрівнялись – Бондаренко наступив на ахіл Дібанго й отримав вилучення. Таким чином, Артем побачив перед собою червону картку у другому з трьох останніх матчів.

Граючи 10 на 10, команди не вразили в атаці. В актив Кривбасу можна занести тільки непоганий дальній удар Бескоровайного (над поперечкою). Шахтар же налякав суперника кутовим із замиканням Чигринського – м'яч пролетів поруч з правою стійкою.

На 5-й компенсованій хвилині Чигринському довелося покинути поле. Дмитро вдарив Блізніченка по ногах, отримавши другу жовту картку. Перше попередження центрбек отримав за чотири хвилини до цього епізоду. Тим не менш, скористатись перевагою Кривбасу не вдалося – фінальний свисток зафіксував результативну нічию з рахунком 3:3.

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