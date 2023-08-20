Перший тайм був за Чорноморцем завдяки більярдному удару Авагімяна. Динамо відігралося на старті другого – Ярмоленко оформив дебютний м'яч з гри після повернення. Штогрін повернув одеситам перевагу, хоча тут слід подякувати Дячуку, який рукою підправив м'яч у власні ворота.

Чорноморець дотиснув Динамо в ураганному матчі УПЛ – Сидорчук з Ярмоленком не перекрили вилучення і нову комедію помилок

Сидорчук повернув рівні цифри на табло, але останнє слово все ж було за Чорноморцем. Жахіттям Динамо став "джокер" Самсон Ієде – нігерієць спочатку посадив на другу жовту Сироту, а в компенсований час скористався зручним пасом Шпорна.