У обеих команд было по 6 очков, но киевляне сыграли лишь 2 поединка, а команда Григорчука чередовала сухие победы с таким же поражением. Матч, как и онлайн-трансляция Черноморец – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Луческу сменил двух исполнителей основы после 120-минутного еврокубкового противостояния с Арисом в четверг. Дубинчак и Бущан уступили место в старте Нещерету и Вивчаренко. Одесситы остались без удаленных Кузыка и Салюка (вместо них Авагимян и Гучек), а Иеде, забивший неделю назад Оболони, начал в запасе, поменявшись местами с Хадидой.

Черноморец – Динамо: онлайн-трансляция матча – Луческу сделал два изменения

Очень вялое начало игры. Лишь на 6 минуте первый момент. Заброс на Хадиду, который пытается прорваться по флангу Вивчаренко и простреливает в центр, где мяч доходит до Шпорна. До ворот было метров 10, динамовцы заблокировали удар. Ответ киевлян еще круче. Дячук головой сбросил вперед, Ярмоленко в центре совсем без опеки и забрасывает в штрафную, а там Ванат без раздумий пробивает в перекладину. Андрей регулярно смещается с фланга в серединку, и это как бы становится сюрпризом для одесситов.

Команда Григорчука забила вследствие провала в опорной зоне. Серия рикошетов, на мягких ножках Шапаренко и Буяльский, которые позволяют Авагимяну пробить с линии штрафной. От правой стойки в левый угол – настоящий бильярд. Не хватает свежести Динамо. Не сработало решение дать отдохнуть Бущану, какие-то претензии высказывает Луческу Нещерету. Сидорчук едва ли не правым инсайдом бегает, несколько активных проходов опорника гостей. Пытается завести капитан своих партнеров, но пока тщетно.

Ярмоленко бьет с 30 метров в никуда, от такого "креатива" лидера круглые глаза даже на скамейке запасных. Очень символический эпизод бессилия Динамо в первой половине. Неплохо прессингуют киевляне, вынуждая потери на ранней стадии перехода в наступление. Буяльский попытался повторить Ярмолу или если хотите знаменитый гол имени Шевченко и Реброва в ЛЧ. Однако не проходит черпачок в направлении штрафной. Виталий еще и зарабатывает перспективный штрафной, но Шапаренко проверил на прочность только стенку.

Не дают "морякам" выйти хотя бы в центр. Но все моменты киевлян с какой-то недосказанностью. Дячук запутался в своих ногах, сбросил Сидорчуку, чей удар накрыли. Волошин врывался во владения Алексея Шевченко, но Назара подбил свой же Ярмоленко. Шапаренко обыгрался с тем же Волошиным и с острого угла решил бить сам, а не отдать Ванату – мимо правого дальнего угла. Сам Влад получил момент после блестящего прохода Сидорчука – вратарь тащит мощный выстрел. В конце тайма Сидорчук привез против дуэта соперников в центре, но пас Хадиды на ход Бойчуку прочитал. Давление Черноморца моментами тоже очень качественно работает.

Едва ли не первая скоростная атака Динамо прошла на 48 минуте. Сидорчук и Ярмоленко на грани фола отборолись справа на своей половине. Ванат качественно разогнал по центру, отдал Шапаренко, который выкатил под свободную зону Ярмоле. Кто как не Андрей должен был сравнять! Это уже 5 матч подряд с голом одного из лучших бомбардиров сборной Украины в матчах против Черноморца. Еще одну мощную контру с прорывом Волошина левым краем потерял Вивчаренко, который налетел на Шапаренко.

А уже в следующей атаке гости снова пропустили. Шевченко выбил от своих ворот, Дячук сыграл головой так, что только отправил на ход Штогрину, а затем еще и не смог помешать добиванию после сейва Нещерета. Пошли эмоции, Григорчук выругался на судью, давшего желтую за жесткий прием против Ярмоленко в центре поля. "Горчичник" и для тренера Черноморца. Несколько вхождений гостей в штрафную завершаются ничем. В частности, Ярмоленко тонко пяткой катил на ход Тымчику, который упал в борьбе с защитником без пенальти.

Как же играет Сидорчук, сравнивая счет. Сначала выиграл единоборство на своей половине и отдал Ярмоле, который мгновенно забросил на ход Ванату. Владислав подождал, пока добегут партнеры и выкатил тому же капитану. Сидорчук может бесконечно вызывать вопросы крайне неуместными дальними ударами, которым не хватает то силы, то точности. Однако уже на 15 метрах от ворот у Сергея включается снайперский прицел – удар точно под левую стоечку. И снова капитан тянет и отдает Ярмоленко – снаряд летит над перекладиной. Химия ветеранов Динамо, которым на двоих 65, работает.

Луческу выпустил Караваева и Дубинчака, освежив оба фланга защиты. Еще одна огненная контра, Шапаренко пытается попасть обводящим, Шевченко тащит. Далее Караваев дважды и Ярмоленко третьим добиванием стреляют в одного и того же Гучека. Атака не завершается и уже подозрение на пенальти, ведь Путря на грани фола останавливал Дубинчака. Невероятный момент. Бражко на 71 минуте заменил Сидорчука. На 78-й Бенито и Шепелев дают отдохнуть Ярмоленко и Шапаренко.

Буяльский и Ванат очень грубо фолят против Авагимяна, который и после первого фола не мог передвигаться по полю самостоятельно. Удивительно, как там без желтой обошлось. Иеде вышел вместо Хадиды на 70 минуте, а уже на 84 заставил Сироту срывать атаку и заработать вторую желтую. Перед тем нигерийский форвард на правом фланге с удивительной легкостью прошел того же Александра и Дубинчака – повезло, что во вратарской хотя бы отработали динамовцы.

Бражко садится глубже в оборону. Динамо пытается тянуть мяч в атаку, ведь 2:2 – не тот результат, который нужен. А тем временем Иеде снова прорывает оборону после классной комбинации Штогрина и Путри справа. Не хватает лишь прицельности. Караваев элегантно между двух катит в штрафную, Волошин простреливает, выстрел Буяльского блокирует вездесущий Авагимян. На первых секундах компенсированного времени Авагимян отдал роскошный пас в разрез, Шпорн опередил Нещерета и покатил в центр, а Иеде таки реализовал свой момент – 3:2.

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