В обох команд по 6 очок, але кияни зіграли лише 2 поєдинки, а команда Григорчука чергувала сухі перемоги з такою ж поразкою. Матч, як і онлайн-трансляція Чорноморець – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:00. Мірча Луческу змінив двох виконавців основи після виснажливого 120-хвилинного єврокубкового протистояння з Арісом у четвер. Владислав Дубінчак і Георгій Бущан поступилися місцем у старті Руслану Нещерету та Костянтину Вівчаренку. Одесити без вилучених Кузика і Салюка (замість них Авагімян і Гучек), а Ієде, який забив тиждень тому Оболоні, починає в запасі, міняючись місцями з Хадідою. Де дивитися матч Чорноморець – Динамо онлайн? Гру транслюють Setanta Sports, MEGOGO Футбол Перший та інші ОТТ-платформи.

Чорноморець – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Чорноморець: Шевченко – Путря, Гучєк, Єрмаков, Брагару – Васильєв – Штогрін, Авагімян, Шпорн, Бойчук – Хадіда

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Волошин – Ванат